Koronawirus. Wrócą restrykcje? Szumowski: pełen lockdown niemożliwy

Łukasz Szumowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznał, że w tej chwili epidemia w wielu województwach jest "w formie szczątkowej". W niektórych diagnozuje się dziennie tylko pojedyncze zachorowania na COVID-19, a ich łączna dobowa liczba spadła poniżej 300. Nie można jednak założyć, że to już koniec.

Jego zdaniem, niewykluczone, że dojdzie do wzrostu zachorowań jesienią, ale sytuacja wtedy będzie inna, bo przetarto już pewne ścieżki, wyprowadzono mechanizmy, działania, by skuteczniej przeciwdziałać jego rozprzestrzenianiu. Ponadto "nauczyliśmy się" żyć z tym wirusem, choć nadal do końca nie został on poznany.

Szumowski: nie da się przeprowadzić pełnego lockdownu

Jedno z pytań dziennikarza Polskiej Agencji Prasowej, którzy przeprowadzał wywiad, dotyczyło właśnie ewentualnej drugiej fali koronawirusa i tego czy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia podobnych jak w marcu i kwietniu obostrzeń, ograniczających nasze życie społeczne i gospodarcze.

Pełnego lockdownu nie da się już przeprowadzić, zarówno z punktu widzenia medycznego, jak i gospodarczego. Gdyby naprawdę było niedobrze, wtedy można myśleć np. o większej kontroli kontaktów społecznych. Ale mam nadzieję, patrząc na te liczby w naszym kraju i krajach sąsiadujących, że nie będziemy mieli aż tak dramatycznego wzrostu

- stwierdził. Szumowski, dodając: - Trzeba też pamiętać, że mamy wypracowane już mechanizmy, procedury, szpitale jednoimienne, gotową sieć laboratoriów, testy genetyczne, szybkie testy na czas jesienny, by diagnozować możliwe zakażenia. To wszytko jest przygotowane. Będziemy też zachęcali do szczepień przeciw grypie.

Koronawirus w Polsce. Co zmieniłby minister zdrowia?

Szumowski pytany był także o to czy zmieniłby cokolwiek, gdyby wczesną wiosną działał, posiadając aktualną wiedzę na ten temat. - Zawsze z perspektywy upływającego czasu można powiedzieć, że pewne rzeczy można byłoby przeprowadzić lepiej. Ale o tym wiemy zawsze po czasie. Decyzje ocenia się jednak po efektach - odparł.

- Spowolniliśmy rozprzestrzenianie się wirusa, zabezpieczyliśmy łóżka i niezbędny sprzęt. Każdy chory wymagający hospitalizacji otrzymywał miejsce w szpitalu. Każdy wymagający respiratora był do tego respiratora podłączany. W innych państwach tych możliwości zabrakło - dodał.

Na pewno z tą wiedzą, którą teraz mamy, konkretniej dostroilibyśmy się do początkowej fazy epidemii. Chodzi np. o sieć szpitali jednoimiennych, transport pacjentów zakażonych koronawirusem. Zapewne zasady dotyczące triażu pacjentów można było lepiej na początku doprecyzować. Ale pamiętajmy, że to my jako pierwsi wprowadziliśmy jednoimienne szpitale zakaźne, które okazały się bardzo dobrym rozwiązaniem. W przypadku pozostałych szpitali pewnie wprowadzilibyśmy izolatki czy oddziały izolacyjne dla pacjentów oczekujących na wynik badania pod kątem obecności koronawirusa. Szybciej wprowadzilibyśmy zapewne także zakaz pracy w kilku miejscach dla personelu medycznego. Oczywiście z rekompensatą. To jednak, można by rzec niuanse, przy tym, co realnie udało się zrobić

- ocenił. Przypomnijmy, że aktualny bilans koronawirusa w Polsce wynosi 36951 przypadków zakażenia oraz 1551 ofiar śmiertelnych. W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 262 przypadkach oraz dziewięciu zgonach.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/PAP