Adam Niedzielski w trakcie czwartkowej konferencji prasowej -, w której trakcie poinformował m.in. o tym, że większość obostrzeń zostaje przedłużonych do 14 stycznia, a galerie handlowe, muzea i galerie sztuki mogą 1 lutego otworzyć się w ścisłym reżimie sanitarnym - pytany był o komunikat dla branż, które wciąż pozostają zamknięte. Chodzi m.in. o szeroko rozumianą gastronomię i branżę fitness, dla których na razie nie ma nadziei na wznowienie działalności stacjonarnej, być może nawet do późnej wiosny. Padło również pytanie, czy rząd rozważa wprowadzenie regionalizacji pod kątem obostrzeń - która np. obowiązuje we Włoszech - lub czy bardziej skłania się ku wprowadzeniu jednolitego reżimu w całym kraju. W grę wchodziłby m.in. powrót do podziału na strefy zielone, żółte i czerwone.

Wróci podział na strefy zielone, żółte i czerwone? Minister Adam Niedzielski odpowiada

Oczywiście my rozważamy wszystkie te scenariusze, włącznie ze scenariuszem uruchamiania (branż - red.) w poszczególnych regionach, tych, które charakteryzują się lepszym poziomem dziennym zakażeń - odparł Niedzielski. Dodał, że "taka sama debata" prowadzona była w kręgach rządowych m.in. na temat otwarcia handlu i powrotu do szkół klas I-III. - W tych dyskusjach były różne punkty widzenia [...] aby dopuścić to regionalnie albo jednolicie w całym kraju - kontynuował. Dodał, że w kontekście szkół zdecydowano się na wariant jednolity.

W gruncie rzeczy nie przekreślamy żadnego scenariusza. Mamy głową wytyczą, dotyczącą dziennej liczby zachorowań, ale staramy się patrzeć na inne parametry. W tej chwili nie mogę powiedzieć, żebyśmy przekreślali jakikolwiek ze scenariuszy, ponieważ prowadzimy dialog z różnymi branżami - podkreślał minister zdrowia. Zaznaczył, że "pan premier Gowin prowadzi takie rozmowy w systemie ciągłym". - Na pewno będziemy wszystkie te propozycje analizowali i wszystkie te propozycje brali pod uwagę, a potem kolegialnie [...] podejmowali decyzje na forum Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - oznajmił. Stwierdził, jednak że nie chce podawać w tym zakresie żadnych konkretnych dat, ponieważ sytuacja jest "dynamiczna".

Będziemy rozważali wszystkie warianty i wariant regionalny jest również obecny w naszych rozmowach - skwitował minister zdrowia Adam Niedzielski.

