Testy wykrywające przeciwciała specyficzne dla koronawirusa trafią do wszystkich mieszkańców gminy Świeradów-Zdrój. Każdy z nich będzie mógł samodzielnie wykonać test, a po wykryciu zakażenia skontaktować się z sanepidem i lekarzem POZ.

Burmistrz Świeradowa-Zdroju Roland Marciniak poinformował w piątek, że dystrybucja testów na koronawirusa do mieszkańców rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. – W naszej gminie mieszka 4,5 tys. osób. Wszyscy dostaną testy, które wykrywają przeciwciała IgM i IgG pokazujące, czy przeszło się zakażenie lub, czy właśnie się je przechodzi – powiedział Marciniak.

Świeradów-Zdrój. Wszyscy mieszkańcy dostaną test na koronawirusa

Testy na koronawirusa są anonimowe i powszechne. Każdy mieszkaniec Świeradowa-Zdroju będzie mógł je wykonać w domu. Mieszkańcy zostaną poinformowani, że w razie wykrycia aktywnej infekcji muszą skontaktować się z sanepidem i lekarzem POZ. – Poinformowaliśmy o powszechnym testowaniu zarówno sanepid, jak i przychodnie – powiedział burmistrz.

Roland Marciniak dodał, że takie testy już wiosną przeprowadzał szpital w Lubaniu u pacjentów, którzy byli przyjmowani do tej lecznicy. – Okazało się to skuteczne, bo do tej pory żaden z oddziałów tego szpitala nie został zamknięty z powodu koronawirusa – powiedział. Marciniak pokreślił, że dzięki powszechnemu testowaniu gmina Świeradów-Zdrój chce maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

– Chcemy, aby mieszkańcy byli bezpieczni i chcemy też pokazać, będąc miejscowością turystyczną, że jesteśmy wolni od koronawirusa – powiedział burmistrz Świeradowa-Zdroju. Akcja powszechnego testowania mieszkańców będzie kosztować gminę 150 tys. zł. Jest to najprawdopodobniej pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce.

RadioZET.pl/PAP