O ile wzrośnie liczba zakażeń po protestach? Naukowcy obliczyli

Od czwartku 22 października trwają w całej Polsce protesty przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodny z konstytucją uznał przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., dopuszczający przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu.

Na ulice miast w całym kraju wyszły setki i tysiące osób. Blokowali ulice miast, manifestowali pod kościołami, budynkami rządowi oraz biurami poselskimi i senatorskimi polityków PiS. W piątek 31 października odbyła się w Warszawie demonstracja, w której uczestniczyło od 100 do nawet 150 tysięcy ludzi. Był to największy liczebnie protest w Polsce od 1989 roku.

Wzrośnie liczba zakażeń po protestach. Naukowcy: o 5 tys. dziennie

Tak, jak protesty nie pozostają bez wpływu na sondaże partyjne, tak niestety, nie da się prawdopodobnie uniknąć zależności między masowymi demonstracjami a wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przygotowali prognozę pokazującą, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna po trwających obecnie manifestacjach.

"Przy założonej tzw. niższej transmisyjności publicznej – 26 listopada może być nawet 26,2 tys. wykrytych nowych zakażeń koronawirusa. To wariant, w którym nie dochodziłoby do protestów. Przy wyższej transmisyjności ta liczba może dojść do 31 tys. Autorzy przyznali, że z braku dokładnych danych – na ile zmniejszy się dystans społeczny – przyjęli jedynie pewne założenia przy konstrukcji modelu" - czytamy.

Badacze utrzymują, że konsekwencje masowych protestów w statystykach zachorowań będą zauważalne dopiero po ok. dwóch tygodniach i będą one proporcjonalne do czasu trwania. "Ich efekt wpłynie na ścieżkę wzrostu zachorowań. Z długofalowych szacunków wychodzi, że na początku grudnia będzie nawet 6 tys. osób na OIOM. I ponad 40 tys. hospitalizowanych. Liczba respiratorów dla pacjentów z COVID-19 wynosi 1,9 tys. Zajętych jest już 75 proc. Brakuje głównie ludzi do obsługi sprzętu" - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Kampania Trumpa przełożyła się na liczbę zakażeń i ofiar

Jak dodano, nie weryfikowali ich np. o dane z mobilności społecznej uzyskiwane na podstawie obserwacji ruchu telefonów komórkowych. Jak zauważa "DGP", problem możliwego wzrostu zakażeń w związku z dużymi skupiskami ludzi dotyczy nie tylko Polski.

"Reuters, powołując się na szacunki ekonomistów z Uniwersytetu Stanforda, podaje, że kampania Donalda Trumpa – w dużej mierze oparta o tradycyjne wiece z sympatykami – przełożyła się na 30 tys. dodatkowych przypadków zachorowań na COVID-19 i że najprawdopodobniej jej skutkiem było ponad 700 ofiar śmiertelnych" - czytamy w artykule.

Koronawirus w Polsce na razie nie odpuszcza. We wtorek Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 19364 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 227 osób. "Liczba zakażonych koronawirusem: 414 844/6 102 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - podał resort.

RadioZET.pl/gazetaprawna.pl/PAP