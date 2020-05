Wzrost zachorowań na Covid-19 w Polsce nadal większy niż w Europie

Koronawirus w Polsce nadal się rozprzestrzenia, a wzrost zachorowań nie spada. Z danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że jedynie Polska, Wielka Brytania, Szwecja, Rumunia i Bułgaria to kraje, w których stwierdza się brak istotnych zmian krzywej zachorowań.

Nieco innego zdania jest jednak minister zdrowia. - Na razie mamy dosyć stabilną liczbę chorych dobowo. Wydaje się, że wzrost się spowolnił, wypłaszczył – przekonywał Szumowski w radiowej Trójce.

Koronawirus w Polsce. Brak spadku identyfikowanych zakażeń

Jak podkreśla "Forbes", w Polsce łączna liczba zdiagnozowanych chorych jest nadal niewielka, jednak dzienny procentowy wzrost jest dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznych danych dla całości Europy. Każdego dnia potwierdza się w naszym kraju ok. 300-400 zakażeń dziennie. A zatem na tle Europy, przyrost zakażeń jest dosyć wysoki - 2,1 proc. do 1 proc. wzrostu w stosunku do łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków.

Koronawirus rozprzestrzenia się bardzo dynamicznie w Ameryce Południowej - głównie w Brazylii i Peru. Wskaźnik przyrostu nowych zakażeń jest ponad dwukrotnie wyższy od analogicznej wartości dla całego świata. Silne wzrosty nowych zakażeń potwierdzane są w Azji. Warto jednak tutaj podkreślić, że w związku z położeniem geograficznym Rosja została zaklasyfikowana do Azji.

W Afryce wciąż odnotowuje się niewielką liczbą przypadków zachorowań, ale kontynent znajduje się w szybkim tempie wzrostowym. Nie zmienia się sytuacja w Ameryce Północnej, gdzie potwierdza się ok. 30 tys. nowych zakażeń dziennie.

Z kolei w Australii i Oceanii epidemia koronawirusa została niemal całkowicie powstrzymana.

Koronawirus w Polsce. Ponad 15,2 tys. zakażonych

Jak podało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia, mamy 153 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (71), dolnośląskiego (22), wielkopolskiego (10), opolskiego (9), pomorskiego (9), małopolskiego (9), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (1).

MZ informuje także o śmierci jednej osoby. To 57-letni mężczyzna z Raciborza.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi obecnie: 15 200/756 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

RadioZET.pl/ Forbes/ The Johns Hopkins University/ Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób