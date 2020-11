Z potwierdzonym koronawirusem podróżowała po Polsce. Mówiła, że dobrze się czuje

36-letnia obywatelka Ukrainy mieszkająca we Wrocławiu złamała obowiązek izolacji domowej. Mimo potwierdzonego zakażenia koronawirusem pojechała autobusem do Krakowa, narażając przy tym inne osoby na zakażenie.

Zakażona koronawirusem 36-latka miała przebywać na izolacji w prywatnym mieszkaniu we Wrocławiu. - Niestety opuściła je, wykazując się brakiem odpowiedzialności za siebie i innych - przekazał w poniedziałek rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

- W domu był natomiast jej mąż, który poinformował policjantów o jej wyjeździe do Krakowa. Funkcjonariusze natychmiast zatelefonowali do kobiety i usłyszeli, że ma wynik pozytywny, ale czuje się dobrze. Mając to na uwadze, postanowiła pojechać do Konsulatu Ukrainy w Krakowie, aby załatwić sprawy paszportowe – dodał rzecznik.

Policja o sprawie zawiadomiła pracowników konsulatu i przewoźnika, z którego usług korzystała kobieta. - Teraz nieodpowiedzialna 36-latka, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami za nieprzestrzeganie zasad izolacji i narażenie być może kilkudziesięciu innych osób na niebezpieczeństwo – podkreślił Dutkowiak. Kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów.

RadioZET.pl/PAP