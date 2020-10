„Za miesiąc będzie 80 tys. zakażeń dziennie”. Lekarz ostrzega Polaków

3003 – tyle nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce w ciągu ostatniej doby. To absolutny rekord, choć do czterocyfrowych liczb w ostatnich dniach Polacy są już przyzwyczajeni. Od początku października w raportach Ministerstwa Zdrowia niemal każdego dnia liczba nowo zdiagnozowanych zakażeń przekracza 2 tysiące. Lekarze są jednak zgodni: zakażeń jest w rzeczywistości o wiele, wiele więcej.

- Dziennie stwierdzamy ponad 2 tys. nowych przypadków, ale to oznacza, że faktycznie jest ich ponad 20 tys., a to z kolei oznacza, że za miesiąc będzie ich 80 tys. - twierdzi dr Jakub Zieliński z Zespołu Modelu Epidemiologicznego ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zdaniem w najbliższym miesiącu może być 3-5 tys. oficjalnie zarejestrowanych nowych przypadków dziennie, dochodząc nawet do 10 tys. Łącznie zakażonych COVID-19 może być nawet 10 razy więcej niż pokazują oficjalne dane.

Jak tłumaczy Zieliński w rozmowie z Polską Agencją Prasową, od zakażenia do diagnozy mija kilka dni, więc nasz obraz epidemii jest już nieaktualny. - Kolejna „generacja” chorych pojawia się po mniej więcej tygodniu i jest półtora razy większa od poprzedniej. Obecnie po około 12 dniach liczba chorych jest już dwukrotnie większa – mówi dr Zieliński.

Koronawirus w szkołach to największy problem?

Zdaniem lekarzy to dzieci są jednym z głównych czynników, który obecnie wpływa na tak dynamiczne rozprzestrzenianie koronawirusa. - Mamy rozproszone w naszym modelu „ludziki” – ponad 30 mln. Odwzorowują one zagęszczenie ludności w Polsce. Śledzimy poruszanie się ich w modelu. Wiemy, ile w gminach jest szkół. Nasz model pokazuje, że szkoły są tak naprawdę „złośliwymi” ogniskami – tłumaczy dr Zieliński. Niestety zakażenia pochodzące ze szkół nie są identyfikowane. - Dzieci zakażają rodziców i dziadków. I nagle gdzieś indziej ten wirus wybucha i nie jest to wiązane zupełnie z zakażeniem w placówce – tłumaczy lekarz. - W związku z tym tylko jedna trzecia zdiagnozowanych zakażeń jest zidentyfikowana i znamy jej źródło. [...] Najczęściej identyfikujemy zakażenia w domach, co nie znaczy, że to największe źródło zakażeń, bo u większości po prostu nie jesteśmy w stanie go zidentyfikować – dodaje.

- To jeszcze pół biedy. Gorsze jest to, że przed wrześniem, gdy dzieci poszły do szkoły, liczba zgonów wynosiła około 10 lub kilkanaście na dobę. To stanowiło około 1 proc. wszystkich zgonów, których dziennie notuje się w Polsce około 1 tys. To nie było gigantyczne obciążenie dla ochrony zdrowia. Ale jeśli nastąpi w ciągu miesiąca czterokrotny wzrost zgonów, wobec tego, co widzimy teraz (we wtorek zmarło 58 osób, w środę aż 75 – red.), to dojdziemy do granicy wydolności systemu. Oznacza to też, że w listopadzie, grudniu tych dziennych zgonów z powodu COVID-19 mogłoby być około 1 tys. Oczywiście do tego nie dojdzie, bo pewnie resort zdrowia będzie reagować – mówi lekarz, przyznając jednak: „tracimy w tej chwili trochę kontrolę nad rozwojem epidemii”.

RadioZET.pl/PAP