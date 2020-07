Koronawirus we Wrocławiu. Pod koniec zeszłego tygodnia wirusa SARS-CoV-2 wykryto u pracowników perfumerii w Galerii Dominikańskiej. Mimo to sklep pozostaje otwarty. "Według przekazanych nam informacji wszyscy pracownicy perfumerii, którzy aktualnie obsługują klientów, zostali zbadani. Wyniki ich testów są ujemne" - poinformowała dyrekcja Galerii Dominikańskiej.

O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wrocławska". U dwóch pracowników perfumerii Douglas w Galerii Dominikańskiej testy wykazały obecność koronawirusa. Osoby te czują się dobrze i przebywają w domu na kwarantannie. Nie wiadomo, jak długo obsługiwały klientów.

Koronawirus w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu

Kwarantanną objęto również kolejnych pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonymi. Jak ustaliła "Gazeta Wrocławska", w sklepie Douglas pracuje 8 osób. Tylko dwie z nich nie miały styczności z zakażonymi i to one teraz zajmują się obsługą sklepu. Od wszystkich pracowników pobrano wymazy do badań.

Perfumeria w poniedziałek działała normalnie i w kolejnych dniach ma być podobnie.

Dyrekcja sklepu Douglas o sytuacji poinformowała Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Cały sklep został niezwłocznie poddany procedurze ozonowania pomieszczeń. Na terenie salonu obowiązują wszelkie środki ostrożności, wszystkie działania które są podejmowane w związku z sytuacją odbywają się w porozumieniu z sanepidem. Prewencyjnie planujemy ponowne badanie pracowników w ciągu najbliższych kilku dni

- poinformowała Ewa Sadowska Ewa Sadowska z Douglas Polska.

Oświadczenie w tej sprawie wydała także dyrekcja Galerii Dominikańskiej.

W związku z zaistniałą sytuacją Galeria Dominikańska jest w stałym kontakcie z Dyrekcją perfumerii Douglas, która niezwłocznie poinformowała o zdarzeniu Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Wszystkie działania, które podejmujemy, odbywają się w porozumieniu z sanepidem i według jego wytycznych. Według przekazanych nam informacji wszyscy pracownicy perfumerii, którzy aktualnie obsługują klientów, zostali zbadani. Wyniki ich testów są ujemne. Cała perfumeria została niezwłocznie poddana procedurze ozonowania. Nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa na inne powierzchnie usługowo-handlowe w Galerii Dominikańskiej. Galeria funkcjonuje w oparciu o zasady bezpieczeństwa oraz pracy i obsługi klientów zgodne z wytycznymi dla centrów handlowych, które zostały opracowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Jesteśmy również w stałym kontakcie z naszymi najemcami. W bieżącej komunikacji przypominamy im o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny – używaniu masek lub przyłbic, rękawiczek jednorazowych oraz częstej dezynfekcji rąk i powierzchni wspólnych, a także apelujemy o przypominanie klientom o obowiązujących zasadach. Ponadto, zgodnie z przyjętymi przez nas procedurami bezpieczeństwa, firmy serwisowe stosują rotacje i separacje grup pracowników, by nie kontaktowali się ze sobą

- brzmi komunikat cytowany przez se.pl.

RadioZET.pl/"Gazeta Wrocławska"/se.pl