Osiem osób zmarło po wypiciu środka do dezynfekcji podczas libacji alkoholowej. Jedna z ofiar to 48-letnia kobieta, która osierociła pięcioro dzieci.

Do tragedii doszło we wsi Tomtor w Jakucji (republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej). Dziewięć osób w wieku od 27 do 69 spotkało się na imprezie. Gdy uczestnikom libacji skończył się alkohol, zaczęli pić środek do dezynfekcji rąk, stosowany w walce z koronawirusem.

Jak podaje Polsat News, na miejscu zmarły cztery osoby. W ciągu kilku godzin po wypiciu płynu potwierdzono zgon trzech kolejnych uczestników libacji. Dwie osoby: 32-letni mężczyzna i 48-latka zostały przetransportowane do szpitala w stolicy Jakucji. Kobieta zmarła po 10 dniach pobytu na oddziale intensywnej terapii. Ministerstwo Zdrowia Republiki Sacha przekazało, że 48-latka osierociła pięcioro dzieci. Stan zdrowia 32-latka poprawił się. Mężczyzna został przeniesiony na szpitalny oddział ogólny.

44-letni biznesmen Aleksander Kalinin, którego firma jest producentem środka do dezynfekcji, może trafić do więzienia nawet na 6 lat. Okazuje się, że zawartość metanolu w płynie sięgała 69 proc. przy maksymalnej dozwolonej zawartości 3,5 proc.

RadioZET.pl/Polsat News