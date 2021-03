Koronawirus szerzy się przez otwarte przedszkola i żłobki? Wątpliwości w tej sprawie nie ma doktor Lidia Stopyra ze szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Jako ordynator oddziału covidowego dla dzieci wskazuje, że brakuje już miejsc dla nowych pacjentów.

Niestety, do szpitali trafia coraz więcej dzieci, również w coraz poważniejszym stanie. Jest ich znacznie więcej niż jesienią, w trakcie drugiej fali epidemii. To często maluchy z zapaleniem krtani, u których testy potwierdzają zakażenie koronawirusem. W dobie trzeciej fali od kilku dni krakowski szpital przyjmuje codziennie 8-9 chorych dzieci.

Koronawirus przenoszony przez dzieci w żłobkach i przedszkolach? Reżim sanitarny jest fikcją

Jak powiedziała reporterowi Radia ZET Przemkowi Tarankowi dr Stopyra, wiele z dzieci zaraziło się w szkole, ale też przedszkolu lub nawet żłobku. – Wydaje się, że dzieci nie mają ciężkich objawów, a wykonujemy USG płuc i stwierdzamy spore zmiany – powiedziała dr Stopyra.

Jej zdaniem dzieci zarażały się w szkole i nadal zarażają się w żłobkach i przedszkolach, gdzie nie ma mowy o zachowaniu reżimu sanitarnego. Zdaniem krakowskiej ordynator, również te placówki powinny zostać zamknięte, co oznaczałoby faktyczny lockdown w szeroko rozumianej oświacie.

Niezależnie od możliwego zaostrzenie restrykcji do poziomu lockdownu, zaapelowała o czujność do rodziców, by nie lekceważyli pozornie niegroźnych objawów u dzieci.

RadioZET.pl/oprac. BCh