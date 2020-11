Nauczyciel geografii z "Paderka" nie żyje. "Z przykrością zawiadamiamy o odejściu w piątkowe popołudnie jednego z naszych nauczycieli. Prof. Kopeć zawsze wprowadzał ciepłą atmosferę w murach naszej szkoły i jest z pewnością osobą, której aktualna, jak i była społeczność <<Paderka>> nigdy nie zapomni" - czytamy na Facebooku VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Poznań. Nie żyje nauczyciel geografii. Do szpitala miał trafić z gorączką

We wzruszających słowach nauczyciela pożegnał dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. "Wyjątkowy człowiek i wspaniały nauczyciel, dla którego praca w szkole była pasją. Pełna ciepła osobowość czyniła z Krzysztofa nie tylko niezwykłego wychowawcę, lecz także przyjaciela młodzieży i nas wszystkich. Nawet krytyczne i cierpkie uwagi Profesora, przyjmowaliśmy z otwartością, ponieważ łagodziło je wyjątkowe poczucie humoru" - wspominał Karol Seifert.

Jak dodał, nauczyciele i dyrekcja szkoły zawsze mogli na niego liczyć. "Społeczność <<Paderka>> zachowa w pamięci prof. Kopcia także jako zapalonego kolekcjonera gumowych kaczuszek i jedynego w swoim rodzaju św. Mikołaja podczas szkolnych Wigilii" - napisał we wspomnieniu dyrektor placówki.

Nauczyciel zmarł 6 listopada. VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu potwierdziło w rozmowie z poznańską "Gazetą Wyborczą", że pan Krzysztof otrzymał dodatni wynik testu na SARS-CoV-2. Nie wiadomo jednak, czy to koronawirus przyczynił się do jego śmierci. Według informacji "GW" mężczyzna 24 października miał trafić do szpitala z gorączką.

RadioZET.pl/poznan.wyborcza.pl/epoznan.pl