Koronawirus. Zmarł wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego ze Starachowic

Grzegorz Maciąg w Szkole Podstawowej numer 10 w Starachowicach w województwie świętokrzyskim nauczał języka polskiego. Pedagog od niedawna był również wicedyrektorem placówki. ''Zawsze pomocny, pełen humoru i optymizmu. Wcześniej prawie 20 lat pracował w Gimnazjum numer 3 w Starachowicach. Odszedł wspaniały człowiek i nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń starachowickiej młodzieży'' - czytamy na portalu echodnia.eu, który poinformował o śmierci nauczyciela.

Koronawirus w Polsce. Nie żyje wicedyrektor szkoły w Starachowicach

49-latek zmagał się z zakażeniem koronawirusem. Pedagog w ciężkim stanie przebywał w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jak podaje portal Interia.pl, w mediach społecznościowych trwała zbiórka osocza od ozdrowieńców.

"Pilnie potrzebne osocze ozdrowieńca dla naszego kolegi, który walczy właśnie o życie. Prosimy o zgłoszenie się do stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla Grzegorza Maciąga lat 49 (grupa krwi 0 Rh+) ze Starachowic. Obecnie leży zaintubowany w szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Bardzo proszę, jest za młody i za dużo ma jeszcze do zrobienia tu na Ziemi, żeby umierać. Grzegorz to wspaniały mąż oraz ojciec dwójki dzieci" - apelowała Agnieszka Pachocka, nauczycielka z tego samego miasta. Pedagog zmarł mimo podania osocza.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/echodnia.eu/Interia