„Koronawirusem zakazi się 70 proc. obywateli”. Niepokojąca prognoza Hiszpanów

W najbliższych miesiącach koronawirusem zakazi się 70 proc. obywateli Hiszpanii – to przewidywania tamtejszej Generalnej Dyrekcji Służby Publicznej. Jak podkreślono, konieczne są teraz powszechne i "pilne badania” o charakterze dobrowolnym.

Sytuacja epidemiczna w Hiszpanii poprawia się, ale wciąż jest jedną z najgorszych na świecie. To obecnie drugi kraj zarówno pod względem liczby zakażeń koronawirusem (ponad 213 tys. od początku epidemii), jak i zgonów spowodowanych chorobą COVID-19 (ponad 22 tys.).

Tylko w ciągu ostatniej doby liczba przypadków śmiertelnych wzrosła w Hiszpanii o 440, a zakażonych o 4 635, z czego aż 1 202 przypadków dotyczy personelu medycznego.

Tymczasem Generalna Dyrekcja Służby Publicznej (SEPE) w Madrycie, agenda podległa rządowi Hiszpanii, opublikowała dokument, z którego wynika, że w najbliższych miesiącach koronawirusem zakazi się w tym kraju 70 proc. obywateli.

Sprawozdanie zostało opublikowane w hiszpańskim dzienniku ustaw, tzw. BOE. Zawiera przewidywania co do rozwoju epidemii na terenie Hiszpanii. Do dokumentu dotarła agencja Europa Press. SEPE wskazywała w nim na konieczność powszechnych i "pilnych badań” obywateli o charakterze dobrowolnym, które służyłyby precyzyjnemu określeniu ognisk epidemii i skutecznej walce z chorobą.

