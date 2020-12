Kolejny dzień szczepień przeciw Covid-19. Czekamy na nowy raport z MZ

Szczepionka na koronawirusa jest już dostępna w Polsce dla tzw. grupy 0. Środa to kolejny dzień szczepień przeciw Covid-19. We wtorek rozdysponowano ostatnie fiolki z pierwszej partii szczepionek, która dotarła do Polski w piątek w nocy oraz część z drugiej, poniedziałkowej dostawy. W związku z postulatami lekarzy zapisy na szczepienia osób z tzw. grupy zero przedłużono do 14 stycznia.

Prezydent Andrzej Duda popiera Narodowy Program Szczepień i jestem gotów się zaszczepić, ale do szczepienia przystąpi nie w sposób uprzywilejowany, ale w kolejności zgodnej z NPS - powiedział w środę wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha

Piotr Müller, rzecznik rządu zapowiada czynne egzekwowanie przestrzegania obostrzeń w Sylwestra. Policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy, czyli m.in. dotyczące zgromadzeń publicznych oraz przemieszczania się w sylwestra od godz. 19.00 do godz. 6.00 w Nowy Rok. Są możliwe mandaty zgodnie z obowiązującymi przepisami - powiedział w środę

Szczepionka na koronawirusa jest już w polskich szpitalach. Obecnie szczepienia prowadzone są wśród tzw. grupy 0 - wszystkich pracowników służb medycznych. Początkowo termin zgłaszania się priorytetowej grupy zero do szczepień przeciw Covid-19 miał upłynąć 28 grudnia, jednak we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podał, że termin zapisów na szczepienia osób z tzw. grupy zero w związku postulatami lekarzy został przedłużony do 14 stycznia. Zapewnił, że nie wpłynie to na termin rozpoczęcia zapisów na szczepienia w grupie I.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że do poniedziałku zaszczepiono ponad 6,3 tys. pracowników sektora ochrony zdrowia z 400 tys. wszystkich osób chcących otrzymać szczepionkę. Wśród nich we wtorek w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepili się marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) i b. marszałek izby wyższej Stanisław Karczewski (PiS), którzy są lekarzami. Obaj politycy przekonywali, że szczepionka jest dobrze opracowana, przebadana i bezpieczna. Zaapelowali też do Polaków, by poddali się zabiegowi. Z kolei w szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie zaszczepili się także byli ministrowie zdrowia, lekarze Konstanty Radziwiłł i Marek Balicki.

We wtorek szczepienia ruszyły także na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i prowadzone są na terenie Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. ks. Trojdena, gdzie przygotowano cztery stanowiska szczepień oraz zaplecze anestezjologiczne. W środę rozpoczną się też szczepienia pracowników Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM, prowadzone na terenie Szpitala" - przekazał WUM. - W Warszawie funkcjonują obecnie 24 szpitale węzłowe, z czego dziewięć to szpitale miejskie (Czerniakowski, Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny, Żelazna). Na chwilę obecną szczepionki przeciwko Covid-19 trafiły do trzech szpitali miejskich, które funkcjonują, jako szpitale węzłowe tj. szpital Inflancka, Czerniakowski i Bielański rozpoczęły szczepienia - przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Obecnie 54 proc. personelu miejskich szpitali deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi - dodała. Od 4 stycznia akcja szczepień obejmie również pracowników Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ul. Banacha, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM i Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej.

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie w TVN24 był pytany o kwestię zakazu przemieszczania się w sylwestrową noc. - Policja będzie egzekwowała kwestie obowiązujących zakazów. Jedna to kwestia zakazów, które obowiązują już dłuższy czas, czyli m.in. zgromadzeń publicznych - limit do 5 osób. Druga kwestia to zakaz przemieszczania się od godz. 19 (31 grudnia) do godz. 6 (1 stycznia) - wskazał.

Dopytywany czy osoby, które będą się przemieszczały w noc sylwestrową, muszą liczyć się z mandatem, Müller odparł, że "jakiś mandat jest możliwy do otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami". Zaznaczył jednocześnie, że nie musi to być 30 tys. zł, gdyż istnieje zasada proporcjonalności i to od policjanta będzie zależeć, czy będzie to pouczenie, czy mandat, i w jakiej wysokości.

Jak wskazał, ograniczenie w przemieszczaniu się poza określonymi celami jest obowiązującym przepisem prawa. Müller podkreślił, że zakaz zgromadzeń oraz ograniczanie mobilności ma służyć temu, by epidemia Covid-19 nie rozprzestrzeniła się. - Wszystkie przepisy, ograniczenia nie są wprowadzane po to, aby obowiązywały same dla siebie, ale po to, żeby ograniczać epidemię. Rozwijająca się epidemia może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie umierało kilkaset osób dziennie, a kilka tysięcy osób. Musimy sobie zdawać z tego sprawę - ostrzegł rzecznik rządu.

