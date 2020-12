Szczepionka na koronawirusa jest już dostępna w Polsce dla tzw. grupy 0. Środa to kolejny dzień szczepień przeciw Covid-19. Dziś także odnotowano 12 955 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, z powodu Covid-19 zmarło łącznie 565 osób w ciągu ostatniej doby. O godzinie 11.30 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i sekretarza stanu w MSWiA, Pawła Szefernakera. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

O godz. 11.30 konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i sekretarza stanu w MSWiA Pawła Szefernakera. Oglądaj na żywo w naszej relacji

Środa to kolejny dzień szczepień pracowników służb medycznych przeciw Covid-19

12 955 przypadków nowych zakażeń, nie żyje 565 osób - to środowy bilans koronawirusa w Polsce. Liczba zakażonych: 1 281 414/ 28 019 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)

Prezydent Andrzej Duda popiera Narodowy Program Szczepień i jest gotów się zaszczepić, ale do szczepienia przystąpi nie w sposób uprzywilejowany - powiedział w środę wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha

Piotr Müller, rzecznik rządu zapowiada czynne egzekwowanie przestrzegania obostrzeń w Sylwestra. Policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy, czyli m.in. dotyczące zgromadzeń publicznych oraz przemieszczania się w sylwestra od godz. 19.00 do godz. 6.00 w Nowy Rok

Szczepionka na koronawirusa jest już w polskich szpitalach. Obecnie szczepienia prowadzone są wśród tzw. grupy 0 - wszystkich pracowników służb medycznych. Początkowo termin zgłaszania się priorytetowej grupy zero do szczepień przeciw Covid-19 miał upłynąć 28 grudnia, jednak we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podał, że termin zapisów na szczepienia osób z tzw. grupy zero w związku postulatami lekarzy został przedłużony do 14 stycznia. Zapewnił, że nie wpłynie to na termin rozpoczęcia zapisów na szczepienia w grupie I. We wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało, że do poniedziałku zaszczepiono ponad 6,3 tys. pracowników sektora ochrony zdrowia z 400 tys. wszystkich osób chcących otrzymać szczepionkę. Wśród nich we wtorek w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zaszczepili się marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) i b. marszałek izby wyższej Stanisław Karczewski (PiS), którzy są lekarzami. Obaj politycy przekonywali, że szczepionka jest dobrze opracowana, przebadana i bezpieczna. Zaapelowali też do Polaków, by poddali się zabiegowi. Z kolei w szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie zaszczepili się także byli ministrowie zdrowia, lekarze Konstanty Radziwiłł i Marek Balicki.

W środę odnotowano kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. 12 955 nowych infekcji, 565 osób nie żyje - to środowy bilans Covid-19 w Polsce. Przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1600), wielkopolskiego (1585), śląskiego (1299), kujawsko-pomorskiego (1106), pomorskiego (1101), zachodniopomorskiego (996), warmińsko-mazurskiego (988), łódzkiego (801), dolnośląskiego (674), lubelskiego (609), małopolskiego (541), podlaskiego (426), lubuskiego (349), podkarpackiego (279), opolskiego (206), świętokrzyskiego (159). 236 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. "Z powodu Covid-19 zmarło 125 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 440 osób. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 281 414/ 28 019 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)" - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

We wtorek szczepienia ruszyły także na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i prowadzone są na terenie Centrum Dydaktycznego WUM przy ul. ks. Trojdena, gdzie przygotowano cztery stanowiska szczepień oraz zaplecze anestezjologiczne. W środę rozpoczną się też szczepienia pracowników Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM, prowadzone na terenie Szpitala" - przekazał WUM. - W Warszawie funkcjonują obecnie 24 szpitale węzłowe, z czego dziewięć to szpitale miejskie (Czerniakowski, Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny, Żelazna). Na chwilę obecną szczepionki przeciwko Covid-19 trafiły do trzech szpitali miejskich, które funkcjonują, jako szpitale węzłowe tj. szpital Inflancka, Czerniakowski i Bielański rozpoczęły szczepienia - przekazała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Obecnie 54 proc. personelu miejskich szpitali deklaruje chęć zaszczepienia się przeciw koronawirusowi - dodała. Od 4 stycznia akcja szczepień obejmie również pracowników Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM przy ul. Banacha, Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM i Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej.

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie w TVN24 był pytany o kwestię zakazu przemieszczania się w sylwestrową noc. - Policja będzie egzekwowała kwestie obowiązujących zakazów. Jedna to kwestia zakazów, które obowiązują już dłuższy czas, czyli m.in. zgromadzeń publicznych - limit do 5 osób. Druga kwestia to zakaz przemieszczania się od godz. 19 (31 grudnia) do godz. 6 (1 stycznia) - wskazał.

Dopytywany czy osoby, które będą się przemieszczały w noc sylwestrową, muszą liczyć się z mandatem, Müller odparł, że "jakiś mandat jest możliwy do otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami". Zaznaczył jednocześnie, że nie musi to być 30 tys. zł, gdyż istnieje zasada proporcjonalności i to od policjanta będzie zależeć, czy będzie to pouczenie, czy mandat, i w jakiej wysokości. Jak wskazał, ograniczenie w przemieszczaniu się poza określonymi celami jest obowiązującym przepisem prawa.

