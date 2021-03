Kościoły będą zamknięte? Abp Marek Jędraszewski apeluje o więcej mszy

Lockdown w Polsce już trwa, ale niewykluczone, że kolejne wzrosty zakażeń i przekroczenie dziennej liczby 30 tys. nowych przypadków koronawirusa zmuszą rządzących do podjęcia radykalnych decyzji. Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. Covid-19 zapowiedział na antenie Polsat News, że całkowity lockdown jest możliwy od niedzieli. - Jesteśmy bardzo bliscy całkowitego zamknięcia Polski - zaznaczył. Jak dodał, "zaczynamy na ten temat bardzo poważnie rozmawiać".

Od soboty 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa. Zamknięte są hotele, instytucje kultury, obiekty sportowe. Ograniczona jest działalność galerii handlowych. Dzieci z najmłodszych klas wróciły do nauki zdalnej.

Kościoły będą zamknięte w Wielkanoc? Abp Jędraszewski apeluje o więcej mszy

Prof. Horban wskazał, że "jeżeli będzie całkowity lockdown, to kościoły na Wielkanoc będą prawdopodobnie zamknięte". - Tutaj już nie ma zabawy. Walczymy o ludzkie życie, a nie o różnego rodzaju przyjemności - powiedział doradca premiera Morawieckiego. Przypomnijmy, że o zamknięcie kościołów w czasie rozwijającej się trzeciej fali epidemii koronawirusa apelowali politycy opozycji oraz część wirusologów.

W poniedziałek (22 marca) na stronie krakowskiej kurii pojawił się zbiór wskazań abp Marka Jędraszewskiego na Wielki Tydzień 2021 roku. ''W związku z obowiązującymi ograniczeniami niektóre formy liturgiczne i elementy pobożności ludowej Wielkiego Tygodnia roku 2021 mogą zostać, według roztropnej decyzji duszpasterzy, uproszczone lub dostosowane do panujących okoliczności zgodnie z przepisami prawa. Należy regularnie informować wiernych uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych o obowiązujących normach bezpieczeństwa sanitarnego i ich przestrzegać'' - czytamy.

Abp Marek Jędraszewski zachęca ''do organizowania dodatkowych mszy świętych i nabożeństw oraz obrzędu komunii świętej poza mszą (wyłączając Wielki Piątek i Wielką Sobotę)'', aby większej liczbie wiernych umożliwić dostęp do udziału w liturgii. ''Warto skorzystać w tym kontekście z pomocy księży oraz ojców zakonnych, którzy na co dzień nie są zaangażowani w pełnym wymiarze w duszpasterstwo parafialne'' - pisze metropolita krakowski.

''Duszpasterzy zachęcam do organizowania transmisji celebracji parafialnych oraz do informowania wiernych o ich terminach, z podkreśleniem różnicy pomiędzy uczestnictwem w celebracjach a przeżywaniem ich w łączności duchowej za pośrednictwem środków przekazu. W 3. programie TVP obrzędy Świętego Triduum Paschalnego będą transmitowane z Katedry na Wawelu'' - czytamy na stronie krakowskiej kurii.

Metropolita krakowski zaleca, aby tradycyjne błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych - w miarę sprzyjających okoliczności - urządzić na zewnątrz kościoła. ''Ci, którzy nie będą uczestniczyć w tym sakramentalium, są zaproszeni do odmówienia modlitwy błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych przed świątecznym śniadaniem według zaproponowanego wzoru'' - dodaje abp Jędraszewski.

Kilka dni temu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapytany o ewentualne wydanie zalecenia, by święcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbywało się na wolnym powietrzu, odparł, że takie zalecenie może być wydane. - Ubiegły rok pokazał, że w wielu kościołach tak to się odbywało, to techniczna kwestia do ustalenia - dodał. Obecnie zgodnie z rozporządzeniem rządu w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 m kw.

RadioZET.pl