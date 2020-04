Nie żyje zakażona pielęgniarka. Zmarła w drodze do szpitala w Warszawie

Nie żyje pielęgniarka oddziału zakaźnego w Kozienicach na Mazowszu. Kobieta była zakażona koronawirusem. Zmarła w czasie transportu do szpitala MSWiA w Warszawie.

Zmarła pielęgniarka pracująca na oddziale zakaźnym szpitala w Kozienicach – ustaliło Radio Plus. U kobiety trzykrotnie wykonywano testy na obecność koronawirusa i dopiero ostatni był pozytywny.

Wiadomo, że kobieta miała cukrzycę i kilkanaście dni temu zasłabła w pracy. Początkowo była leczona na oddziale wewnętrznym w Kozienicach. Dopiero gdy test wykazał obecność koronawirusa, podjęto decyzję o przewiezieniu pielęgniarki do szpitala MSWiA w Warszawie. Jak dowiedzieli się dziennikarze, kobieta zmarła w drodze.

- Jest to ogromny szok dla nas wszystkich – powiedział Radiu Plus dyrektor kozienickiej placówki Roman Wysocki. Nie ma na razie pewności, co było bezpośrednią przyczyną śmierci i jak kobieta zaraziła się koronawirusem.

To nie pierwsza ofiara koronawirusa wśród personelu medycznego. Kilka dni wcześniej zmarł zakażony 46-letni fizjoterapeuta z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Koronawirus w Polsce

Do wtorku potwierdzono w Polsce łącznie 9737 zakażeń koronawirusem. Zmarło 385 chorych na COVID-19, a 1297 pacjentów wyzdrowiało. Jeszcze dziś spodziewamy się kolejnego raportu resortu zdrowia na ten temat.

Przypomnijmy, że walka z koronawirusem trwa w naszym kraju od siedmiu tygodni. O pierwszym przypadku zakażenia resort zdrowia poinformował 4 marca. Granica 100 zakażeń została przekroczona 14 marca, 1 tys. - 25 marca, a 5 tys. - 8 kwietnia.

RadioZET.pl/Radio Plus