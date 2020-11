Brakuje dostaw tlenu w szpitalu w Kraśniku, wobec czego część pacjentów zostanie przeniesiona do innych lecznic w regionie. Informację przekazał wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Szpital w Kraśniku (woj. lubelskie) ma braki w dostawach butli z tlenem medycznym dla chorych z Covid-19. Wzrost ciężkich przypadków, wymagających podłączenia do aparatury, wymusił na władzach województwa przeniesienie części chorych do innych szpitali.

Pacjenci wymagających wspomagania układu oddechowego trafią do szpitali m.in. w Janowie Lubelskim i Lublinie. - Równolegle zabezpieczany jest transport butli z innych szpitali dla pozostałych pacjentów – napisał wojewoda lubelski Lech Sprawka w oświadczeniu rozesłanym mediom w czwartek wieczorem.

Kraśnik: Pacjenci z ciężkim przebiegiem Covid-19 przenoszeni. Brakuje butli z tlenem

Przenoszenie może dotyczyć około 30 pacjentów, w tym ośmiu „respiratorowych”. Wojewoda zapewnił, że szpital MSWiA w Lublinie przygotuje zaplecze pod przyjęcie chorych z kraśnickiej lecznicy.

- W celu uniknięcia w najbliższym czasie podobnych problemów, w szpitalu MSWiA w Lublinie przygotowywany jest duży oddział łóżek intensywnej terapii zabezpieczony w tlen z bezpiecznego zbiornika – napisał Sprawka w oświadczeniu.

Lokalny „Dziennik Wschodni” ustalił, że 15 pacjentów ze szpitala w Kraśniku już zostało przewiezionych do szpitali w Łęcznej i Lublinie. Dzienne dostawy tlenu medycznego do placówki w Kraśniku to około 50 butli. Zapasy okazały się jednak w realiach rozwijającej się epidemii koronawirusa niewystarczające. - Dostawcy nie są w stanie zrealizować zamówień w całości. Firmy, które się tym zajmują, sygnalizują, że zapotrzebowanie na tlen jest duże, a napełnienia butli nie da się przyspieszyć – wyjaśniał "Dziennikowi Wschodniemu", Michał Jedliński, dyrektor SP ZOZ w Kraśniku.

RadioZET.pl/PAP/Dziennikwschodni.pl