W Krotoszynie ruszyły zapisy na badania w samochodowym punkcie pobrań prób na koronawirusa. Bezpłatne testy na Covid-19 będzie można wykonać przez trzy dni od 4 do 6 maja na Placu Targowym.

Mieszkańcy Krotoszyna z objawami bądź z podejrzeniem koronawirusa będą mogli bezpłatnie przebadać się po uprzedniej telefonicznej kwalifikacji przez Wojewódzką Inspekcję Sanitarną w Poznaniu.

W tym celu już od 1 maja w godzinach od 10 do 16 można rejestrować się na badanie pod nr tel. 61 656 8075

– poinformował rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube.

Samochodowy punkt pobrań prób COVID-19 drive-thru będzie czynny w dniach od 4 do 6 maja na Placu Targowym w Krotoszynie. - Mamy możliwości, by taki mobilny punkt uruchomić, dlatego ze względu na wysoki wskaźnik zakażeń wybrałem Krotoszyn. Nie wykluczam, że w kolejnych dniach samochodowy punkt pobrań pojawi się w innych miastach - powiedział wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Darmowe testy na koronawirusa w Krotoszynie

Punk poboru prób to projekt dla osób zmotoryzowanych realizowany przez 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we współpracy z lokalnym samorządem. Powstanie na bazie kontenerów na Placu Targowym w Krotoszynie. Jego obsługą w godzinach od 10 do 18 zajmą się żołnierze oraz pracownicy inspekcji sanitarnej z Krotoszyna i Ostrzeszowa.

Zgodnie z założeniami, przewidywany czas poboru próby wyniesie ok 15 minut. Pobrane wymazy zostaną przekazane do laboratorium, które przeprowadzą badania diagnostyczne.

Po trzech dniach pracy punktu poboru w Krotoszynie, planowane jest jego uruchomienie w innym powiecie województwa.

Do tej pory w powiecie krotoszyńskim odnotowano 260 przypadków zakażeń koronawirusm.

RadioZET.pl/PAP