Ks. Artur Godnarski nie żyje. Inicjator Przystanku Jezus zmarł na Covid-19

Ks. Artur Godnarski zmarł w poniedziałek w wieku 52 lat. O jego śmierci poinformowano na facebookowym profilu "Przystanek Jezus". We wcześniejszych postach zawarto informacje o krytycznym stanie zdrowia duchownego oraz prośby o modlitwę w jego intencji.

"Dziękując wszystkim, którzy w tych dniach wspierali ks. Artura modlitwą, spieszymy, by przekazać wiadomość, że Pan zdecydował wziąć go do siebie. Patrząc na jego życie i to, co każdy z nas mu zawdzięcza, oraz wierząc w zmartwychwstanie - nie rozpaczajmy - pamiętając, że kiedyś spotkamy się na innym przystanku - twarzą w twarz z Tym, do którego ks. Artur nas prowadził i którego uczył nas kochać i naśladować" - napisano.

Ks. Artur Godnarski był zakażony koronawirusem i chorował na Covid-19. Jak podaje Onet, kilka miesięcy wcześniej przeszedł przeszczep nerek, co miało w znacznym stopniu osłabić odporność jego organizmu.

Ks. Artur Godnarski nie żyje. Organizator Przystanku Jezus zmarł na Covid-19

Jak przypomina z kolei portal o2.pl, ks. Godnarski należał do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Był też członkiem Wspólnoty św. Tymoteusza, która organizowała Przystanek Jezus - ewangelizacyjną i rekolekcyjną inicjatywę, której głównym adresatem była młodzież uczestnicząca w Przystanku Woodstock (obecnie funkcjonującym pod nazwą Pol'and'Rock). Od 2011 roku piastował również stanowisko sekretarza Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji.

RadioZET.pl/Facebook/onet.pl/o2.pl