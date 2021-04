Proboszcz zaplanował kolędę mimo obostrzeń. Jest reakcja kurii

Kolęda wielkanocna w trakcie obowiązujących obostrzeń epidemicznych? Taki właśnie plan chciał zrealizować proboszcz parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie w powiecie pabianickim (woj. łódzkie).

Jak informował "Express Ilustrowany", proboszcz opracował już szczegółowy harmonogram wizyt w domach parafian na najbliższe dwa miesiące. Część mieszkańców było tym zaskoczonych i zbulwersowanych, zważywszy na ciągle obecną w naszym kraju trzecią falę koronawirusa.

Ksiądz zaplanował kolędę mimo obostrzeń. Jest reakcja mieszkańców i kurii

"Panuje pandemia i ksiądz powinien zrezygnować z takich wizyt", "szkoły i żłobki pozamykane, do restauracji iść nie można, a ksiądz ma chodzić z domu do domu i roznosić wirusy" - takie opinie dominowały, gdy dziennikarze "EI" postanowili zapytać parafian o opinię dotyczącą inicjatywy księdza.

Pojawiły się też jednak głosy w obronie duchownego, deklarujące też chęć przyjęcia go podczas kolędy. - Trzeba słuchać, co mówił proboszcz. Kolęda odbędzie się po 10 kwietnia, jeśli zdejmą obostrzenia - broniła go jedna z rozmówczyń "Ekspresu Ilustrowanego". Sprawę w rozmowie z gazetą skomentował już także dyrektor biura i rzecznik łódzkiej archidiecezji ks. Paweł Kłys.

W wyniku rozmowy z księdzem proboszczem obiecał przełożenie kolędy na inny termin. Nie określ na jaki. Nie ma zakazu organizowania wizyt duszpasterskich, ale ze względu na lockdown zareagowaliśmy w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie parafian oraz duchownych ks. Paweł Kłys

Na stronie parafii pojawił się natomiast komunikat. "Ze względu na przedłużenie lockdown kolęda w dniach 12-17 kwietnia zostaje przesunięta na późniejszy termin. Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem kolędy zamieszczonym na stronie parafii. Za utrudnienia przepraszamy. Pamiętamy o Was w modlitwie Wasi Duszpasterze" - czytamy, co sugeruje, że przełożona na inny termin została jedynie kolęda z najbliższego tygodnia. Pozostałe kwietniowe terminy na razie pozostają bez zmian.

RadioZET.pl/Express Ilustrowany