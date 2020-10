Ksiądz Antoni Piś zmarł w piątek rano. Proboszcz parafii św. Antoniego Opata w Męcinie od dwóch tygodni walczył z koronawirusem na oddziale zakaźnym, podłączony do respiratora. Niestety tę walkę przegrał.

- Z przykrością informujemy, że dziś w godzinach porannych zmarł nasz najukochańszy ksiądz proboszcz Antoni Piś – poinformowali w piątek około godziny 8 w mediach społecznościowych księża wikariusze z Męciny.

Jak podaje portal sadeczanin.info, duchowny dwukrotnie przebywał razem z innymi kapłanami na kwarantannie z powodu kontaktu z osobą zakażoną, ale nie potwierdzono u nich choroby. Dopiero za trzecim razem test wykazał u księdza zakażenie koronawirusem. W nocy z 4 na 5 października proboszcz trafił do szpitala. Od samego początku jego stan był bardzo ciężki.

- Próbowaliśmy robić, co tylko było w naszej mocy. Jako szpital księdza Antoniego przekazaliśmy bardzo szybko do szpitala o najwyższym stopniu referencyjności w Krakowie - mówił Marcin Radzięta, dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, cytowany przez portal limanowa.in. Jak dodał, w pewnym momencie wieści o jego stanie zdrowia napawały nadzieją. - Niestety dziś rano nadeszła do nas informacja, która spadła jak grom z jasnego nieba, że o godzinie 7:25 odszedł od nas. Dla mnie osobiście, jako parafianina, jest to sytuacja trudna do przyjęcia. To był wspaniały człowiek, Prawdziwy ksiądz, który nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Wszyscy parafianie darzyli go wielkim szacunkiem - podsumował.

Ksiądz Antoni Piś święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Jako wikariusz pracował w Tymbarku, Rzezawie, Dębicy i parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Od 2000 roku przez siedem lat posługiwał jako proboszcz w Pawęzowie. Na czele parafii pw. św. Antoniego Opata w Męcinie stanął w 2007 roku.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7705 przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej zachorowań, 1105, pochodzi z województwa małopolskiego.

RadioZET.pl/limanowa.in/sadeczanin.info