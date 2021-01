Ksiądz Roman Kneblewski nie po raz pierwszy szokuje swoimi skandalicznymi wypowiedziami. I chociaż to właśnie z powodu jego kontrowersyjnej działalności bydgoski biskup Jan Tyrawa wysłał go na wcześniejszą emeryturę, duchowny wciąż wynajduje nowe sposoby na wywołanie burzy. Warto przypomnieć, że znany jest m.in. ze swoich antyszczepionkowych i antyaborcyjnych przekonań, a także z poparcia dla narodowców. Wspiera ruchy antyszczepionkowe. Tym razem postanowił "uświadomić" internautów na temat szczepionek na koronawirusa.

"Zbawiennym jest nienawidzić zła. Osobiście z całego sarmackiego serca nienawidzę socjalizmu w każdej odmianie: komunistycznej, nazistowskiej, faszystowskiej czy pseudosanitarne" - napisał w sobotę na Facebooku były bydgoski proboszcz. To jednak nie wszystko. Emerytowany ksiądz zamieścił również fotografię przedstawiającą pielęgniarkę w maseczce, która trzyma strzykawkę nad bramą do obozu koncentracyjnego Auschwitz z przerobionym napisem "Pfizer macht frei".

Skandaliczny wpis księdza. Porównał szczepienia do obozu w Auschwitz. "Pfizer mach frei"

Wcześniej - 4 stycznia - Kneblewski pisał z kolei na Facebooku o wiadomości, którą miał otrzymać od jednej z kobiet. "Otrzymałem dzisiaj SMS-a od młodej żony w stanie błogosławionym z prośbą o modlitwę za jej męża, który pracuje w sorcie mundurowym, a którego szantażują i grożą wyrzuceniem z pracy, jeżeli – podobnie, jak pozostali – nie da się zaszczepić. Szymuś, jestem dumny z Ciebie, a tych bandytów, jak mam nadzieję, czeka Norymberga!" - odgrażał się.

Warto też wspomnieć o innych wypowiedziach, którymi "zasłynął" w przeszłości ksiądz Kneblewski. Nie szczędził oczywiście komentarzy na temat uczestniczek Strajku Kobiet. O pielęgniarkach w maseczkach z błyskawicą mówił, że "jakieś diablice go otaczają". - Czułem się, jakbym był w piekle - przekonywał. Z kolei Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych złożył doniesienie do prokuratury na byłego proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Według ośrodka Kneblewski miał publicznie zachęcać do znęcania się nad dziećmi.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Facebook

.