Książki w bibliotekach będą przechodzić kwarantannę. „A pakiety wyborcze nie?”

Drugi etap luzowania obostrzeń objął częściowe wznowienie działalności instytucji kultury, w tym bibliotek. Ci, którzy będą z nich korzystać, będą jednak musieli zastosować się do nowych reguł. Co więcej, książki po wypożyczeniu będą poddawane kwarantannie. „Skoro książki stanowią zagrożenie, to dlaczego nie karty wyborcze?” – pytają internauci.