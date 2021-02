Konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego zaplanowana jest na ten tydzień. Premier ogłosi na niej, które obostrzenia mogą zostać w najbliższym czasie zluzowane. Według nieoficjalnych doniesień medialnych oprócz hoteli rząd rozważa także otwarcie kin. Co oczywiste, miałyby one działać w ścisłym reżimie sanitarnym, z uwzględnieniem limitów osobowych.

Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego dotycząca obostrzeń odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej w piątek 5 lutego. Szef rządu przedstawi wówczas decyzje i dalsze działania w sprawie obostrzeń. Tę informację potwierdził w czwartek w rozmowie z radiową Jedynką szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Nowe obostrzenia, w nieco złagodzonej wersji, obowiązują już od 1 lutego. Otwarte są wszystkie sklepy w galeriach handlowych, a także muzea i galerie sztuki (funkcjonujące w reżimie sanitarnym), zniesiono także (obowiązujące dotychczas w dni robocze w godz. 10-12) godziny dla seniorów.

Nowe obostrzenia. Rząd może otworzyć hotele

Koronawirus w Polsce jest pod kontrolą - tak stwierdził niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski. W podobnym tonie wypowiadali się prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. I choć liczba zgonów nadal jest wysoka, spadła średnia dzienna liczba zakażeń. Przedstawiciele władz w różnych wypowiedziach z ostatnich dni sugerowali, że są gotowi zluzować kolejne restrykcje.

Które obostrzenia zostaną zniesione? Nieoficjalnie - informował o tym Polsat News - mówi się m.in. o otwarciu hoteli. Obecnie mogą z nich korzystać jedynie pracownicy medyczni oraz funkcjonariusze służb mundurowych.

- Jeśli utrzyma się ten stan, który jest w tej chwili z liczbą zakażonych, to być może w najbliższych dniach będą ogłoszone decyzje, może jeszcze nawet w tym tygodniu – mówił o otwieraniu hoteli czwartkowy gość Radia ZET Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS. Dodał też, że jest możliwość otwarcia ich już na Walentynki (14 lutego).

Kina zostaną otwarte? Nieoficjalnie: rząd rozważa taką możliwość

To jednak nie wszystko. Jak bowiem donosi Interia, rząd rozważa także otwarcie kin. "Co do dalszego luzowania obostrzeń, decyzje wciąż nie zapadły, ale rząd nie chce rozbudzać apetytów Polaków. Jeśli kina zaczną działać, będą obowiązywały limity osób oraz ścisły reżim sanitarny. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy w piątek przed południem" - czytamy w artykule.

Rozmówca Interii z kręgu Kancelarii Premiera jednoznacznie zapewnia też, że w najbliższym czasie nie ma szans na otwarcie restauracji, klubów fitness czy obiektów sportowych. Nie wiadomo również, kiedy ewentualnie obiekty te będą mogły działać w taki sposób, jak przed lockdownem.

RadioZET.pl/Interia/Polsat News