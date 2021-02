Kucharki i woźni szczepieni razem z nauczycielami? Posłowie będą interweniować

Nauczyciele będą szczepieni przeciw Covid-19 w grupie pierwszej. A co z pozostałymi pracownikami szkół? Politycy PiS zapowiadają, że będą interweniować w rządzie ws. przyspieszenia szczepień innych niż nauczyciele pracowników placówek oświatowych - nieoficjalnie dowiaduje się Radio ZET. Chodzi m.in. o woźnych i kucharki, które również mają bezpośredni kontakt z uczniami.

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, podczas czwartkowej konferencji prasowej zapowiedział, że w pierwszej grupie Narodowego Programu Szczepień znajdą się nauczyciele, natomiast pozostali pracownicy szkół będą szczepieni w dalszej kolejności.

Szczepienia przeciw Covid-19. Co z pracownikami szkół niebędącymi nauczycielami?

Politycy PiS zapowiadają jednak - jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio ZET - że będą interweniować ws. zakwalifikowania do tej grupy także innych niż nauczyciele pracowników placówek oświatowych. Chodzi np. o kucharki czy woźnych, którzy również mają bezpośredni kontakt z dziećmi.

Jak nieoficjalnie mówią Radiu ZET politycy PiS, również nauczyciele powyżej 60. roku życia powinni być zaszczepieni niezwłocznie, a nie czekać na swoją kolej, w swojej grupie wiekowej. To nawiązanie do słów szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka z czwartkowej konferencji.

- Jeśli chodzi o nauczycieli powyżej 60. roku życia, to oni są zakwalifikowani do grupy seniorów i dopiero wtedy będą szczepieni wraz ze swoją kohortą wiekową. W tej chwili szczepimy nauczycieli do 60. roku życia, są wystawiane skierowania i ta grupa, podobnie zresztą jak funkcjonariusze policji i kolejne grupy poza seniorami, będą mogły korzystać ze szczepionki AstraZeneca - poinformował Dworczyk.

RadioZET.pl