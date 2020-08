Kwarantanna po powrocie do Polski? Nie, Szumowski ma nowy pomysł

Wyjazd za granicę w czasie, gdy wokół rozprzestrzenia się koronawirus, wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie chodzi tylko o możliwość zakażenia podczas podróży, ale i możliwą konieczność odbycia kwarantanny po powrocie do Polski. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że nie tylko kwarantanna jest brana pod uwagę. Inną opcją ma być obowiązkowy test.

Kwarantanna w Polsce po powrocie z zagranicy – tego obawiają się Polacy, którzy mimo epidemii Covid-19 zdecydowali się na wakacje w Grecji, Chorwacji czy Hiszpanii. Na ten moment decyzji w tej sprawie nie ma, choć sugestie, że opcja kwarantanny po powrocie do kraju jest brana pod uwagę, pojawiają się od kilku dni. Mówił o tym jeszcze przed weekendem rzecznik rządu Piotr Müller. - Przewidujemy, że taka możliwość może pojawić się, jeżeli okaże się, że w tych krajach faktycznie sytuacja się pogorszyła - powiedział chwilę po spotkaniu sztabu kryzysowego. Ministerstwo Zdrowia i inspekcja sanitarna analizują więc sytuację.

Kwarantanna po powrocie z zagranicy czy obowiązkowy test?

Tymczasem szef resortu zdrowia ujawnił nowy plan w związku z Polakami powracającymi z zagranicznych urlopów: bez kwarantanny, ale za to z obowiązkowymi badaniami po powrocie. - Zapewne mogłoby to zostać sfinansowane z budżetu NFZ. Ale za wcześnie jeszcze na decyzję - powiedział Łukasz Szumowski w rozmowie z money.pl. Jeśli ta opcja zostanie przez polski rząd przyjęta, możliwe, że testy byłyby wykonywane tuż po wylądowaniu. Na takie rozwiązanie zdecydowało się już wiele krajów.

Przykładowo zgodnie z nowymi regulacjami każdy, kto przybywa do Niemiec z tzw. czerwonej listy, musi zostać przebadany na obecność koronawirusa, centralne stacje testowe zostały utworzone na lotniskach i w portach morskich. Obowiązkowe testowanie wprowadzono też np. we Francji. W wielu miejscach testowani są też losowo wybrani przyjezdni. Tak jest np. w Grecji czy na Cyprze. Podobne scenariusze można wyobrazić sobie więc również w Polsce.

Mimo wszystko resort zdrowia radzi, by w tym roku odpuścić sobie wakacje za granicą. - Radziłbym ostrożność w planowaniu wakacji poza granicami Polski, szczególnie w tych regionach, w których obserwujemy wzrosty zakażeń koronawirusem - mówił w poniedziałek rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. On jednak możliwości wprowadzenia kwarantanny nie wykluczył. - Na pewno nie uwięzimy turystów z dnia na dzień w Chorwacji czy w Hiszpanii, ta decyzja będzie z wyprzedzeniem, tak, żeby każdy mógł poradzić sobie ze swoją sytuacją i odpowiednio przygotować się do czasu, aż ta kwarantanna zacznie obowiązywać – zapewnił.

