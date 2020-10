Kwarantanna po powrocie do Polski? Może być wkrótce konieczna

Kwarantanna może być niezbędna – ostrzegł wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, zwracając się do Polaków planujących w najbliższym czasie dalsze podróże. - To jest naprawdę kiepski czas na wyjazdy zagraniczne – dodał.

Wyjazdy zagraniczne to obecnie nie najlepszy pomysł – podkreśla polskie MSZ. Wiceszef resortu spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk zaznaczył w poniedziałek w Polski Radiu 24, że w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem lepiej odłożyć zagraniczne wyjazdy, bo „nie wiadomo, jak dalej będzie się sytuacja rozwijała”. Jak mówił, wyjazdy mogą być trudne do zrealizowania, a po powrocie kwarantanna może okazać się niezbędna.

O unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne, MSZ apelowało już pod koniec ubiegłego tygodnia. Resort podkreślał wówczas, że podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji.

Obecnie najwięcej polskich turystów jest w Egipcie (ok 2 tys.) i Tunezji (ok 1 tys.). Jak przekazał w poniedziałek Wawrzyk, nie jest wykluczone, że po powrocie do Polski będą oni musieli przejść testy na koronawirusa i kwarantannę.

RadioZET.pl/PAP/Polskie Radio