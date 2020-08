Kwarantanna po powrocie z zagranicy? Nowe informacje od rzecznika rządu

Rzecznik rządu Piotr Müller w TVP 1 pytany był o sytuację związaną z epidemią koronawirusa i notowany w ostatnich dniach wzrost zachorowań. Müller tłumaczył, że wcześniej, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, liczba zakażeń malała z uwagi na m.in. wprowadzane obostrzenia.

Niestety okazało się później, również we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, że ta liczba zakażeń rośnie i teraz trzeba podejmować działania. Myślę, że przez wiele miesięcy jeszcze niestety będziemy mieli do czynienia właśnie z takiego typu etapami, to znaczy dużych wzrostów, dużych spadków