Koniec z kwarantanną po powrocie z zagranicy. Dla kogo nowe zasady?

Pracownicy z pogranicza po licznych protestach mogą wrócić do pracy. Od 4 maja nie obowiązuje ich 14-dniowa kwarantanna związana z epidemią COVID-19

Zniesienie kwarantanny dotyczy też uczniów i studentów, a nie dotyczy pracowników medycznych i domów opieki

Straż Graniczna podczas kontroli sprawdza dokumenty potwierdzające pracę lub naukę w sąsiednim państwie

Kwarantanna po powrocie z zagranicy już nie obowiązuje – ale nie wszystkich. Kto może przekraczać granicę bez 14-dniowej kwarantanny? Od 4 maja taką możliwość mają pracownicy, uczniowie i studenci. „Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią” – przypomina Komenda Główna Straży Granicznej.

Straż Graniczna sprawdzi dokumenty

Na przejściu granicznym służby medyczne mierzą temperaturę, a funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają dokumenty. Żeby przekroczyć granicę, wystarczy dokument potwierdzający, że pracuje się, prowadzi działalność zarobkową lub uczy za granicą.

Zniesienie kwarantanny to zasługa presji samorządów i tysięcy ludzi, którzy protestowali w ostatnich tygodniach

– mówi starosta zgorzelecki Artur Bieliński w rozmowie z reporterką Radia ZET, Grażyną Wiatr. „Cieszymy się, bo będziemy mogli iść do pracy. Nasze firmy będą walczyć z kryzysem”, „Cieszymy się, że coś się zmieniło, ale pozostaje jeszcze to, że trzeba otworzyć kilka strategicznych przejść granicznych” – mówią pracownicy z pogranicza.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów pomija pracowników medycznych i domów opieki. Ci po przekroczeniu granicy nadal będą musieli poddawać się kwarantannie. Całe Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest dostępne tutaj.

Granica wewnętrzna: otwarte przejścia graniczne

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej została przedłużona do 13 maja. Granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Nadal będą też prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach. Granicę wewnętrzną można obecnie przekraczać:

na granicy z Niemcami:

- przez przejścia drogowe - Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;

- w ruchu pieszym - Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;

na granicy z Litwą: Budzisko, Ogrodniki;

Budzisko, Ogrodniki; na granicy ze Słowacją: Barwinek, Chyżne;

Barwinek, Chyżne; na granicy z Czechami:

- przez przejścia drogowe - Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy;

- w ruchu pieszym - Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą ruch graniczny został znacznie ograniczony. Granicę polsko-rosyjską można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku i Korczowej.

Zniesienie kwarantanny po przekroczeniu granicy

Granice Polski są zamknięte od 15 marca. Od 27 marca zamknięto je także dla pracowników transgranicznych. Osoby, które przekraczały granice, musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie.

O tym, że osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą – pracownicy, studenci i uczniowie transgraniczni - od 4 maja będą mogły wrócić do pracy i nauki i nie będą musieli przechodzić kwarantanny, Mateusz Morawiecki poinformował 30 kwietnia.

Premier podkreślał, że decyzję podjęto po głębokich analizach epidemiologicznych we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami. Dodał przy tym, że przedwczesne otwarcie granic to duże ryzyko, a dopuszczenie do reaktywacji wirusa na terenach przygranicznych zaprzepaściłoby to, co udało się dotychczas osiągnąć.

RadioZET.pl