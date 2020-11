Hospicja apelują: nie zapominajcie o nas, mimo że nie mogliśmy w tym roku zbierać pieniędzy na cmentarzach. Coroczne kwesty zostały odwołane z powodu zamknięcia nekropolii. Zbiórki przeniosły się do internetu, ale wpływy są znacznie mniejsze niż w ubiegłych latach. A to pieniądze właśnie z listopadowych kwest były zawsze bardzo istotną częścią corocznego budżetu takich placówek.

Taki problem ma między innymi Fundacja Hospicyjna, prowadząca w Gdańsku Hospicjum Dutkiewicza. – Osoby, które odwiedzały cmentarze w Gdańsku, od wielu lat już były przyzwyczajone do tego, że nasi wolontariusze w żółtych koszulkach stoją i kwestują. W tym roku ta akcja się nie odbyła. Przenieśliśmy się do świata wirtualnego. Na naszej facebookowej zbiórce jest na razie około 10 tysięcy złotych. Zwykle 1 listopada udawało nam się uzbierać około 100 tysięcy złotych, a często i więcej – mówi Radiu ZET prezes fundacja Anna Janowicz. I dodaje, że pandemia uniemożliwiła też ich inną coroczną kwestę – przy okazji wiosennej akcji Pola Nadziei.

Hospicja prowadzą działalność dzięki dotacjom z NFZ. Często nie są one wystarczające, dlatego pomoc darczyńców jest nieoceniona. – Z kwest zwykle udawało nam się opłacić koszty utrzymania budynku naszego hospicjum czy koszty transportu lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów do pacjentów w ich domach. Kupowaliśmy też sprzęt, następnie wypożyczany bezpłatnie naszym podopiecznym. A ten sprzęt przecież też się zużywa i trzeba go naprawiać lub wymieniać – dodaje Anna Janowicz.

Zbiórki na hospicja cały czas trwają. Pieniądze można wpłacać między innymi poprzez Facebooka albo platformy crowdfundingowe. Numery kont można też znaleźć na stronach polskich hospicjów.

