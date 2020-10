Do zdarzenia, które opisuje lokalny portal lca.pl, doszło w piątkowe popołudnie. Starszy wiekiem meszkaniec Legnicy wyszedł z domu w celu załatwienia kilku spraw. Najpierw udał się do siedziby spółdzielni mieszkaniowej w celu dokonania opłat, a następnie na zakupy do pobliskiej galerii handlowej.

I właśnie wracając ze sklepu do domu zasłabł na ulicy. Pomocy udzieliły mu dwie kobiety, które nie wiedziały jednak, że mają do czynienia z osobą zakażoną. Jako że incydent miał miejsce na wolnym powietrzu, nie miały na sobie maseczek ochronnych. Dopiero wezwanym na miejsce ratownikom medycznym legniczanin oznajmił, że jest chory.

Legnica. Wyszedł z domu, chociaż miał koronawirusa

- Ratownicy po udzieleniu pomocy mężczyźnie odwieźli go do domu. O sprawie został poinformowany legnicki sanepid, do którego wystąpiliśmy z wnioskiem o ukaranie mężczyzny. Za złamanie obowiązujących obecnie w Polsce przepisów związanych ze stanem pandemii grozi mu kara od 5 do 30 tys. zł – powiedziała w rozmowie z lca.pl podkom. Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w niedzielę kolejne 1934 przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 26 osób. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń od początku epidemii w Polsce wyniosła tym samym 100074 osoby. Zanotowano również 2630 ofiary śmiertelne.

RadioZET.pl/fakty.lca.pl