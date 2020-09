Lekcje po 30 minut na czas rozprzestrzeniającego się koronawirusa proponowała kilka dni temu była minister Anna Zalewska. Obecny szef MEN Dariusz Piontkowski podkreślał wówczas, że w obecnym stanie prawnym i w uzasadnionych przypadkach skrócenie lekcji już jest możliwe. W poniedziałek sprecyzował jednak, że przepisy "nie były do końca jednoznaczne". MEN podjęło więc decyzję o wprowadzeniu bardziej szczegółowych zasad, co miało być reakcją na sygnały m.in. ze strony dyrektorów szkół.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia dotyczącego szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizację Piontkowski już podpisał. W poniedziałek ukazała się w Dzienniku Ustaw, a od 8 września nowe zasady w szkołach weszły w życie.

Lekcje po 30 minut – od kiedy?

Od 8 września w roku szkolnym 2020/2021 czas trwania godziny lekcyjnej prowadzonej zdalnie będzie mógł wynosić od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut. MEN przekonuje, że pozwoli to dostosować czas trwania zajęć edukacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do indywidualnych potrzeb szkoły i do charakteru zajęć edukacyjnych.

To nie wszystkie zmiany wprowadzone przez nowelę. Dyrektor szkoły może teraz, ale po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć lub nawet semestralny rozkład zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. W uzasadnieniu wyjaśniono, że do projektu nowelizacji zmiany wprowadzono w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez dyrektorów szkół i placówek w sytuacji, gdy w szkole lub w placówce zajęcia stacjonarne zawieszono ze względu na COVID-19. Szczegóły dot. 30-minutowych lekcji i innych zmian wprowadzonych na rok szkolny 2020/2021 i podpisane przez Dariusza Piontkowskiego rozporządzenie są dostępne na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

RadioZET.pl/PAP