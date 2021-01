Powrót do szkół 18 stycznia jednak nie był możliwy dla wszystkich. Choć do nauki stacjonarnej mieli w poniedziałek wrócić uczniowie z klas I-III w całej Polsce, w niektórych placówkach koronawirus już zdążył pokrzyżować te plany. Co więcej, pierwszy dzień szkoły okazał się też najzimniejszym dniem roku. Z powodu rekordowo niskiej temperatury lekcje odwołano w kilku placówkach na Podlasiu. To właśnie w tej części Polski w nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek rano miejscami temperatura spadła przy gruncie do minus 33 stopni Celsjusza.

Powrót do szkół nie wszędzie możliwy

Łącznie w Podlaskiem na stacjonarne lekcje wróciło w poniedziałek ponad 32 tys. uczniów klas I-III - poinformowała na konferencji prasowej przed południem kurator oświaty Beata Pietruszka. - Tylko w jakichś pojedynczych przypadkach dyrektorzy zgłaszali, że może wystąpić problem, jeżeli chodzi o chociażby sprawy organizacyjne, np. że w szkole jest jedna łazienka - mówiła dziennikarzom.

Kuratorium nie miało dokładnych danych o liczbie szkół w regionie, w których zajęcia stacjonarne z powodu siarczystego mrozu się nie rozpoczęły. Wiemy, że lekcje nie odbyły się w poniedziałek m.in. w miejscowości Sztabin w powiecie augustowskim i w pobliskiej gminie Suchowola. Jej burmistrz Michał Matyskiel już w sobotę informował w mediach społecznościowych, że chodzi o zajęcia dla klas I-III w szkołach podstawowych w Suchowoli, Chodorówce Nowej i Czerwonce. "W tym dniu nie będą kursować autobusy szkolne. Nie chcemy narażać dzieci z klas 0 i 1-3 na ryzyko przeziębienia w oczekiwaniu na poranny autobus szkolny, w temperaturze minus 25 stopni Celsjusza" - napisał burmistrz.

W innych placówkach przeszkodą do rozpoczęcia zajęć zgodnie z planem okazał się koronawirus. Choć to dopiero pierwszy dzień, u niektórych pracowników szkół, którzy mieli 18 stycznia wrócić do pracy, potwierdzono obecność SARS-CoV-2. Do tradycyjnego trybu nauki nie wróciło w poniedziałek ponad 230 uczniów z podstawówki nr 5 w Łomży. Jak podał magistrat, zajęć stacjonarnych nie będzie tam do końca tygodnia, bo wykryto zakażenie koronawirusem wśród pracowników obsługi i administracji placówki. Siedem osób jest w izolacji, a dwie na kwarantannie.

RadioZET.pl/PAP