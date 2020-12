Leszek Miller przyjął już pierwszą dawkę szczepionki na koronawirusa. "To najlepszy sposób, aby rozstrzygnąć wątpliwość: „szczepić się czy nie szczepić” - napisał na Twitterze. Polityk opublikował zdjęcie dokumentu, które wywołało burzliwą dyskusję w mediach społecznościowych. Internauci zarzucają byłemu premierowi, że zaszczepił się w grupie "zero", przeznaczonej dla medyków.

Leszek Miller przyjął szczepionkę na COVID-19. Internauci komentują

Przypomnijmy, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków szczepionkę przyjmują pracownicy służb medycznych. Termin zapisów na szczepienia osób z tzw. grupy zero przedłużono do 14 stycznia. W tzw. grupie pierwszej natomiast obok seniorów będą szczepieni także nauczyciele.

Wpis byłego premiera wywołał konsternację internautów. Użytkownicy Twittera, w tym dziennikarze, zastanawiają się, "w której grupie jest Leszek Miller". Pod postem pojawiły się setki komentarzy sugerujących, że polityk zaszczepił się poza kolejnością. "A to w ramach grupy <<0>> czy jak?" - pytał dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk.

"Lekarz, pielęgniarz?"; "Lubię Pana, ale dlaczego ja, zwykły obywatel nie mogę się zaszczepić już teraz? Dlaczego uprzywilejowani są politycy?"; "To jak to jest? Teraz miały być szczepienia dla medyków, dla innych po 15 stycznia"; "Politycy mieli być szczepieni w kolejności według ustalonej kwalifikacji. Nie jest Pan lekarzem, a emeryci jeszcze nie podlegają szczepieniu. Wyjaśni nam to Pan?" - komentowali internauci.

Polityk na pytania pod postem jeszcze nie odpowiedział. Zwróciliśmy się do Leszka Millera z prośbą o komentarz. Jak tylko poznamy jego stanowisko w tej sprawie, artykuł zostanie zaktualizowany.

Tymczasem szczepienie poza kolejnością, razem z medykami, przyjął starosta Śremu Zenon Jahns. Samorządowiec został zapytany przez dziennikarza, dlaczego został zaszczepiony, nie będąc pracownikiem służby medycznej. Wyjaśnił, że chciał "dać sygnał mieszkańcom, że to jest jedyna droga, żebyśmy wrócili do normalności”.

RadioZET.pl