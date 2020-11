Około 50-letniego mężczyzny nie wpuszczono na SOR w szpitalu w Limanowej (woj. małopolskie). Pacjent miał problemy z oddychaniem. Do szpitala nie został przyjęty, ponieważ nie wykonał testu na koronawirusa. Niedługo później zmarł. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Do tragedii doszło w poniedziałek rano. Do szpitalnego oddziału ratunkowego w Limanowej zgłosił się mężczyzna uskarżający się na problemy z oddychaniem i duszności. Jak podaje portal limanowa.in, nie przyjęto go, ponieważ lekarka pełniąca dyżur zwróciła mu uwagę na brak badania w kierunku SARS-CoV-2.

Limanowa. Pacjent nie został wpuszczony do szpitala. Zmarł w drodze do domu. Prokuratura bada sprawę

Mężczyzna, który przyszedł do placówki z osobą towarzyszącą, zawrócił do domu. Niestety, po drodze jego stan się gwałtownie pogorszył. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Mimo podjętej reanimacji życia mieszkańca Limanowej nie udało się uratować.

Dyrekcja placówki wyjaśnia sprawę. Z informacji zebranych do tej pory wynika, że mieszkaniec Limanowej nie był ujęty w ewidencji szpitalnej. - Sprawą zajmuje się prokuratura. Został już zabezpieczony monitoring. Pacjenta nie ma w systemie danych szpitalnych, nie odnotowano go w dokumentacji - oświadczył Andrzej Gwiazdowski, zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Jak wyjaśnił, lekarkę, która pełniła dyżur w tym czasie, poproszono o "pilne złożenie wyjaśnień na piśmie".

Sprawa budzi wątpliwości, ponieważ - jak podkreśla lekarz - placówka ma specjalne procedury dla pacjentów, którzy nie posiadają testów na COVID-19. - Jako jeden z nielicznych szpitali w regionie mamy kilkanaście łóżek obserwacyjnych, przygotowanych specjalnie dla takich pacjentów, którzy mają objawy, ale nie wykonano jeszcze u nich testu w kierunku koronawirusa - dodał Gwiazdowski.

Portal limanowa.in podaje, że zmarły mężczyzna miał ponad 50 lat. Od około tygodnia miał leczyć objawy zapalenia płuc. Zgodnie z decyzją lekarza POZ miał udać się do szpitala na diagnostykę i dalsze leczenie.

RadioZET.pl/limanowa.in