Niemieckie służby sanitarne zaklasyfikowały w piątek Polskę jako kraj ''wysokiego ryzyka'' pod względem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wjazd do Niemiec będzie możliwy po okazaniu negatywnego wyniku testu na Covid-19.

Polska krajem o wysokiej zachorowalności na Covid-19. O decyzji poinformował w piątek berliński Instytut Ochrony Zdrowia im. Roberta Kocha. Według RKI od niedzieli zacznie obowiązywać rozporządzenie, zgodnie z którym Niemcy ograniczą przekraczanie granicy.

Dla Polaków oznacza to, że wjeżdżając na terytorium Niemiec będą musieli przedstawić negatywny test PCR lub antygenowy. Niemcy zaklasyfikowały także jako kraje wysokiego ryzyka Cypr i Bułgarię.

''Niemcy nie planują jednak stacjonarnych kontroli granicznych tak jak na granicy z Czechami czy Austrią. Możliwe są jednak wyrywkowe kontrole w pasie przygranicznym'' - podaje niemiecka stacja ''Deutsche Welle''.

Czechy zaliczają Polskę do państw o najwyższym stopniu ryzyka epidemicznego

Czeskie ministerstwo zdrowia zaliczyło w piątek Polskę, Cypr, Danię i Norwegię do państw o najwyższym stopniu ryzyka epidemicznego. Negatywny wynik testu PCR po pięciu dniach kwarantanny, pozwala na jej zakończenie. Test, który wymagany jest przy wjeździe do Czech nie może być starszy niż 72 godziny. Do 14. dnia po przyjeździe należy wszędzie poza miejscem zamieszkania nosić maskę klasy FFP2 lub wyższej.

Podobnie jak osoby przyjeżdżające z Polski, traktowani są już m.in. podróżni ze Słowacji, Wielkiej Brytanii i większości państw spoza UE. Jednocześnie ministerstwo zdrowia przypomina, że podróżowanie między państwami jest ograniczone. Przyjazdy mogą odbywać się jedynie w niezbędnych i udokumentowanych wypadkach losowych. Wyjątki od tej zasady obowiązują pracowników transgranicznych oraz uczniów, a także osób udających się do placówek medycznych.

Przypomniano także, że przed planowanym przekroczeniem granicy należy wypełnić online specjalny dokument zgłoszeniowy. Pod koniec lutego władze w Pradze zakazały podróży m.in. do Brazylii, RPA, Kenii, Mozambiku, Tanzanii, Zambii i Zimbabwe.

RadioZET.pl/PAP