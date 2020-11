Mateusz Morawiecki w sprawie rozprzestrzeniającego się dynamicznie koronawirusa spotkał się w poniedziałek wieczorem z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych PiS, PSL i Konfederacji. To właśnie poseł tego ostatniego ugrupowania, Jakub Kulesza, ujawnił mediom, że podczas spotkania premier miał zapowiedzieć ogłoszenie kolejnych obostrzeń. Konferencja prasowa miałaby się odbyć w środę. Co istotne, według Kuleszy najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest pełny lockdown.

- Premier powiedział, że przygotowani są na różne warianty od pełnego lockdownu - najbardziej prawdopodobnego, który będzie pełniejszy niż ten, który miał miejsce wiosną - do mniej pełnej, pośredniej wersji lockdownu, który - jak to określił premier - jest mało prawdopodobny - powiedział Kulesza w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z dziennikarzami nie chciał zdradzać absolutnie żadnych szczegółów. Podkreślił tylko, że w sprawie działań rządu związanych z epidemią Covid-19 pod uwagę brane są różne warianty. - Wszystko zależy od liczby zachorowań i wydolności służby zdrowia. Najbliższe dni pokażą, jak wygląda sytuacja. Dlatego cały czas podkreślamy istotę przestrzegania aktualnych wymogów bezpieczeństwa. Od ich stosowania zależy wprowadzenie kolejnych decyzji - powiedział PAP Müller.

We wtorek do plotek o możliwym lockdownie odniósł się też szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. O tę kwestię był pytany na antenie TVN24 i jak stwierdził, on niczego takiego nie słyszał. - Nie brałem udziału w całym spotkaniu – tłumaczył. Dodał przy tym, że „jeżeli chodzi o ten twardy lockdown, to rząd robi wszystko, żeby takiego scenariusza uniknąć”.

