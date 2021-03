Obostrzenia na Wielkanoc. Niedzielski rozważa luzowanie restrykcji po świętach

Adam Niedzielski był gościem programu "Tłit" na portalu Wirtualnej Polski. Minister zdrowia pytany o kwestie dotyczące obostrzeń i rezygnacji z poluzowań z 12 lutego przekazał, że analizowane są różne warianty i scenariusze, ale "na razie żadna decyzja nie została podjęta".

Według ministra powiatowy zasięg wprowadzania obostrzeń przy tak dużej skali zachorowań na terenie całej Polski jest obecnie "nieuzasadniony". Przypomnijmy, że kryteria włączenia do strefy czerwonej spełniają już wszystkie powiaty w naszym kraju.

Obostrzenia na Wielkanoc. Po świętach decyzje luzujące?

Minister zdrowia został też zapytany, czy tegoroczna Wielkanoc, która przypada na pierwsze dni kwietnia, będzie taka jak rok temu, gdy w całym kraju panował lockdown. - Myślę, że niestety tak, ale jest moim zdaniem coś optymistycznego w tym, że być może to będą święta, po których będziemy podejmowali bardziej odważne decyzje luzujące, jeżeli oczywiście będziemy widzieli, że ten szczyt mamy za sobą - zapowiedział Niedzielski.

- Myślę, że jeżeli będą się realizowały te scenariusze [...], że mniej więcej na przełomie marca i kwietnia będziemy mieli za sobą apogeum trzeciej fali, to wtedy rzeczywiście będziemy wszystkie tak naprawdę działalności przywracali - podkreślił. Jak zastrzegł, będą przy tym też jakieś ograniczenia sanitarne.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało 4 marca o 15 250 nowych zakażeń koronawirusem. To o blisko 450 osób mniej niż w środę, ale o 3,1 tys. więcej niż tydzień wcześniej. Zmarło 289 osób. Z kolei wczoraj, 3 marca, resort zdrowia informował o 309 zgonach i wykryciu 15 698 nowych przypadków Covid-19, co oznacza powrót z dobowymi zakażeniami do pułapów odnotowywanych w listopadzie.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP