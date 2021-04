Rekordowa liczba zgonów w Polsce z powodu koronawirusa została potwierdzona w czwartek (8 kwietnia). Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 954 pacjentów. Prof. Krzysztof J. Filipiak, komentując w Gościu Radia ZET ponure statystyki, zauważa, że pod względem liczby potwierdzonych zgonów jesteśmy w światowej czołówce.

– Wczoraj „dzięki” wynikowi 954, awansowaliśmy na pierwsze miejsce na świecie. To porównywalna liczba zgonów z Indiami. Przypomnę, że Indie mają miliard populacji a my 38 mln – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jak dodaje prof. Filipiak, Polska fatalnie zarządza pandemią, a obecnie mamy do czynienia z totalnym paraliżem służby zdrowia. – Jesteśmy w kraju, który ma najbardziej niedofinansowaną ochronę zdrowia i w kraju, który ma najmniejszą liczbę lekarzy i pielęgniarek na 10 tys. osób – wylicza.

Kardiolog krytykuje również decyzje rządu w sprawie obostrzeń. – Działamy reaktywnie. Rośnie liczba zakażeń, to coś tam zamykamy, trochę pandemia odpuszcza, to coś tam otworzymy [...] Jestem przeciwnikiem racjonalności lockdownu. Jeżeli jest mnie pani w stanie przekonać, że trzeba zamknąć fryzjerów a kościołów nie, że dobrą decyzją kiedyś było zamknięcie lasów, to są to decyzje, które skompromitowały rządzących i ideę lockdownu – mówi prof. Krzysztof J. Filipiak.

Ekspert wskazuje, że w Polsce wciąż robimy mało testów na koronawirusa. – Prosty parametr liczby wykonanych testów na mln mieszkańców od początku pandemii. Wczoraj byliśmy na 87 miejscu na świecie. Po roku testów rządzącym udało się wyprzedzić Gabon. Rzeczywiście, można pogratulować. Dzielnie gonimy Grenlandię – dodaje.

RadioZET.pl