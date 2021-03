Lockdown w kolejnym województwie? Co trzeci test dał wynik pozytywny

Lockdown w kolejnym polskim województwie? 4 marca 2021 roku w Lubuskiem odnotowano 490 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. W regionie wykonano ostatniej doby ok. 1,6 tys. testów. Wynika z tego, że niemalże co trzeci test dał wynik pozytywny. Czy oznacza to, że rząd zdecyduje się na nowe obostrzenia w regionie?

Lockdown w województwie lubuskim? Sytuacja epidemiczna w tym regionie jest coraz trudniejsza. Nieoficjalnie mówi się, że zaostrzenie restrykcji i wprowadzenie w Lubuskiem nowych obostrzeń staje się coraz bardziej prawdopodobne. Obecnie regionalny lockdown obowiązuje jedynie na Warmii i Mazurach.

Ostatniej doby w Lubuskiem odnotowano 490 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Co to oznacza? W województwie wykonano ok. 1,6 tys. testów, z czego niemal co trzeci dał wynik pozytywny. Jeszcze w środę był to co czwarty wynik. W podobnym co do liczby mieszkańców województwie opolskim, odnotowano ostatniej doby 266 nowych przypadków. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w Lubuskiem nowych obostrzeń i powrotu do nauki zdalnej w klasach 1-3 staje się zatem coraz bardziej realne. Wszystko w związku uderzeniem w Polsce trzeciej fali koronawirusa.

Lockdown w Lubuskiem? Rząd wprowadzi nowe obostrzenia w kolejnym województwie?

- Obawiamy się, że już lada moment sytuacja może być u nas taka jak w Warmińsko-Mazurskiem - mówił w rozmowie z "Gazetą Lubuską" Karol Zieleński, dyrektor biura wojewody. Wprowadzenie nowych obostrzeń w Lubuskiem, śladem Warmii i Mazur, oznaczałoby zamknięcie: galerii handlowych, kin, teatrów, basenów, a także powrót uczniów klas 1-3 do nauki zdalnej.

Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna w woj. lubuskim jest w dużych miastach: w Gorzowie Wielkopolskim współczynnik zachorowań wynosi 94 na 100 tys. mieszkańców. Z kolei w Zielonej Górze 92 na 100 tys. Trudna sytuacja jest także w powiecie międzyrzeckim. Współczynnik zachorowań przekroczył tam już 91.

Radiozet.pl zwróciło się do rzecznika MZ Wojciecha Andrusiewicza z pytaniem o prawdopodobieństwo wprowadzenia lockdownu w Lubuskiem w najbliższych dniach. Gdy otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją niezwłocznie.

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił w środę 3 marca, że żadna decyzja dotycząca wprowadzenia nowych obostrzeń nie została podjęta. "Informuję, żeby przecinać spekulacje, bo takie spekulacje się rzeczywiście pojawiają" - odpowiedział szef MZ Adam Niedzielski.

Kiedy nowe obostrzenia w kraju? Minister zdrowia: żadna decyzja nie została podjęta

Jak wskazywał, gdy patrzy się na sytuację w poszczególnych województwach, najwięcej przypadków na 100 tys. mieszkańców odnotowywanych jest cały czas w woj. warmińsko-mazurskim. "Tu mamy ten poziom zachorowań średni na 100 tys. w ciągu dnia powyżej 50" - powiedział minister zdrowia. Dodał jednocześnie, że woj. pomorskie przekroczyło barierę 40 przypadków na 100 tys. "Pozostałe województwa, w których też jest niepokojąca sytuacja, czyli mazowieckie, kujawsko-pomorskie, o ile pamiętam, lubuskie również, są powyżej tego pułapu 30" - zaznaczył.

Do 14 marca obowiązują na Warmii i Mazurach obowiązują zaostrzone rygory sanitarne. Ma to związek z utrzymującą się do dwóch tygodni wysoką liczbą zakażeń COVID-19. W związku z lockdownem najmłodsi muszą powrócić do nauki zdalnej, zamknięte są galerie handlowe i hotele oraz kina i teatry. Nie można korzystać z basenów, kortów, zawody i mecze sportowe odbywają się bez udziału publiczności.

RadioZET.pl/ Gazeta Wyborcza/ Gazeta Lubuska/ PAP