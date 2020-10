Lockdown w Polsce coraz bliżej. ”Zamknięcie szkół, zakaz opuszczenia domu”

Lockdown w Polsce "to jest scenariusz, przed którym się bronimy" - mówił w poniedziałek na antenie TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski. Jednak we wtorek 27 października resort zdrowia poinformował o ogromnym przyroście nowych zakażeń koronawirusem. Badania laboratoryjne potwierdziły 16 tys. 300 przypadków, co jest to największą dobową liczbą zakażeń od początku epidemii. Najwięcej nowych przypadków stwierdzono w województwie mazowieckim - 3529.

Z informacji money.pl wynika, że decyzja o wprowadzeniu drugiego lockdownu zależy od liczby nowych zakażeń 28 października. Kluczowe decyzje dotyczące rozszerzenia obostrzeń mają zapaść w środę na wieczornym spotkaniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - Ten moment nie jest przypadkowy, gdyż dopiero w połowie tygodnia osiągamy pełne moce testowe i wyniki są najbardziej miarodajne - mówi w rozmowie z money.pl anonimowy polityk.

Jak ma wyglądać drugi lockdown w Polsce? ''Pełne zamknięcie szkół, zakaz opuszczenia domu bez wyraźnej przyczyny - takie są możliwe warianty'' - czytamy na portalu money.pl.

Rząd zamknie salony fryzjerskie i kosmetyczne?

Zamknięcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych to według Konfederacji kolejne obostrzenia, które rząd zamierza ogłosić w tym tygodniu. W mediach społecznościowych opublikowano specjalną grafikę z napisem: ''Idź do fryzjera! Rząd PiS ma w planach ponowne zamknięcie branży beauty!''.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną, od soboty 24 października cała Polska stała się czerwoną strefą. Rząd dodatkowo wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Są to:

nauczanie zdalne dla klas 4-8 szkół podstawowych,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy,

zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów,

zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos,

max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

RadioZET.pl/money.pl