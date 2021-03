Lockdown w kolejnych regionach coraz bliżej. Wskaźniki zakażeń wciąż rosną

Gdy przywracano obostrzenia na Warmii i Mazurach, wskaźnik dla tego regionu był dwukrotnie wyższy, niż w skali całego kraju. - Liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców była w granicach 42-44, ale wówczas była to dwukrotność tego, co mieliśmy w Polsce. W tej chwili w Polsce mamy 34 zakażenia na 100 tys. mieszkańców, więc ani Mazowsze, ani Lubuskie nie przekraczają na razie tej dwukrotności, ale nie oznacza to, że żadna decyzja (o obostrzeniach - red.) nie może tu zapaść - przekazał w programie Tłit rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Lockdown w województwach lubuskim i mazowieckim?

Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim jest przekroczony pułap 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, a w województwie pomorskim ponad 46. - W dalszej kolejności jest - i tu się nic nie zmieniło - województwo lubuskie i mazowieckie. Tam przekroczyliśmy 44 zakażenia na 100 tys. mieszkańców - powiedział Andrusiewicz.

Rzecznik prasowy MZ dodał, że na południu Polski nowych zakażonych jest trochę mniej. - Jeszcze niedawno województwa śląskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie to były wzrosty dobowe na granicy 50 proc. Dzisiaj zeszliśmy do 40 proc. i poniżej - powiedział.

Również odsetek wykrywanych zakażeń zmniejszył się. - Jeszcze kilka dni temu (pozytywnych testów - red.) było 28 proc., dzisiaj mamy 26 proc. To lekki trend spadkowy, ale czy nadal nim będzie, to tak naprawdę cały czas zależy od nas - zaznaczył Wojciech Andrusiewicz. Jak tłumaczył, wzrost liczby zakażeń wynika z dwóch czynników. Po pierwsze stoi za tym rozwój wersji brytyjskiej koronawirusa, która odpowiada już za około 30 proc. wszystkich diagnozowanych przypadków. Na nią zaś nakłada się "większe poluzowanie w społeczeństwie". Chodzi tutaj o nasze podejście do restrykcji.

W środę 10 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 17 260 zakażeniach koronawirusem. To najwyższy wynik od początku roku. Zmarło 398 osób. Łącznie od marca 2020 roku Covid-19 został zdiagnozowany u 1 828 313 osób, z których 45 997 zmarło.

