Kościoły jednak zostaną zamknięte? Minister zdrowia wyjaśnia

Lockdown w sobotę stał się faktem. Zamknięte w całym kraju są m.in. hotele, część sklepów w galeriach handlowych, kina, baseny, sauny, solaria. A co z kościołami? - Kościoły są otwarte na takich samych zasadach jak sklepy, przestrzeganie obostrzeń przeciwepidemicznych będzie kontrolowane jednakowo we wszystkich obiektach – powiedział w minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wziął w sobotę udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Na konferencji prasowej pytany był o sugestie ekspertów, których zdaniem należałoby kościoły zamknąć, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Kościoły zostaną zamknięte? Niedzielski odpowiada

- Jeżeli chodzi o kwestię kościołów, to tutaj mamy te same normatywy, te same standardy, które dotyczą również sklepów, które cały czas są otwarte – powiedział szef MZ. Przypomniał, że w kościołach i w sklepach może przebywać jedna osoba na 15 mkw.

- I tak jak z całą stanowczością będzie to przestrzegane i weryfikowane w sklepach, również będziemy weryfikowali to w przypadku kościołów – zapewnił. - Wszystkie obiekty, bez wprowadzania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na charakter, będą w ten sam sposób kontrolowane – dodał.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw. Obostrzenia obowiązują od soboty do 9 kwietnia. Dopuszczono zgromadzenia w kościołach. W budynkach i innych obiektach kultu religijnego przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, może znajdować się nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny. Niezbędne są też maseczki zasłaniające usta i nos.

