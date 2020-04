Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 382 pozytywnych wynikach testów na koronawirusa i 23 osobach zmarłych. Łącznie w Polsce zakażonych jest ponad 7,5 tysiąca osób, a liczba zgonów dochodzi już do 300.

Łukasz Szumowski: Ile potrwa epidemia?

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski ocenia, że epidemia potrwa co najmniej rok, a najpewniej dwa lata. - Nie ma żadnych danych, by miało się to zakończyć w sześć czy dwanaście miesięcy. Dopóki nie będzie szczepionki, będziemy żyć w stanie epidemii - powiedział w "Faktach po Faktach".

- Na pewno jeszcze wczesną wiosną przyszłego roku koronawirus będzie obecny. Przyjmuje się, bardzo optymistycznie zresztą, że szczepionka zostanie wynaleziona na początku przyszłego roku, a kolejne miesiące potrwają testy - dodał szef resortu zdrowia.

Łukasz Szumowski o rekomendacjach dot. wyborów

Minister nie chciał jednoznacznie wskazać, jakie będą jego rekomendacje dotyczące zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich. Podał jednak przybliżony termin, kiedy możemy spodziewać się jego stanowiska.

- Rekomendację wydam pod koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia. Ten pierwszy termin jest bardziej prawdopodobny - przyznał.

Minister zdrowia: Mniej testów to efekt świąt

W ostatnich dniach liczba wykonywanych testów na koronawirusa spadła z ponad 11 do ok. 4 tysięcy. Szumowski zaznaczył, że w tym przypadku nie należy szukać winnych. - Przez te kilka dni mieliśmy święta i wtedy naturalnie obsada medyczna w szpitalach czy w sanepidach jest ograniczona. Każdy chce spędzić je z rodziną - powiedział minister.

- Nie oczekiwałbym od tych ludzi, by wykonywali taką samą liczbę testów co w normalny dzień pracy. Zresztą już widzimy, że we wtorek było ich pięć tysięcy, dziś to już ponad osiem tysięcy - dodał.

Dopytywany, czy Polska dobrze przygotowała się na taką sytuację, powiedział: - Nieprzygotowanie do pandemii polega na tym, że wybieramy, kto ma przeżyć, a kto nie, jak było we Włoszech czy w Hiszpanii. U nas na szczęście takiej sytuacji nie ma.

RadioZET.pl/TVN24