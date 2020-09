Łukasz Szumowski zdrowy. Były minister pokonał Covid-19

Łukasz Szumowski zaraził się koronawirusem. Z informacji, które ujawnił we wtorek serwis onet.pl, wynika także, że SARS-CoV-2 byli zarażeni członkowie rodziny byłego ministra zdrowia. O potwierdzenie tej informacji został poproszony rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Jednak nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, informując, że Łukasz Szumowski jest osobą prywatną i to do niego należy kierować pytania.

Łukasz Szumowski już zdrowy. Były minister pokonał Covid-19

Łukasz Szumowski został przyłapany przez dziennikarzy "Super Expressu", gdy wychodził z samochodu do domu. Lekarz wracał z zakupów. W rozmowie z tabloidem przekazał: "miałem Covid-19, ale już jestem zdrowy".

Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia o zakończeniu kwarantanny byłego ministra zdrowia. Łukasz Szumowski przyznał, że sam nie wie, jak doszło do zarażenia koronawirusem w jego przypadku. Wykluczono jednak, że SARS-CoV-2 zaraził się na wakacjach w Hiszpanii.

Koronawirus w Polsce: raport

We wtorek resort zdrowia przekazał, że w Polsce 29 września odnotowano 1326 nowych przypadków zarażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby przez Covid-19 zmarło 36 osób. Kolejne rekordy odnotowywane są także w krajach europejskich. Władze niektórych państw przywracają restrykcje. Dodatkowe obostrzenia ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną zostaną także wprowadzone w Polsce.

We wtorek Piotr Müller, rzecznik rządu został zapytany o to, czy projekt budżetu na 2021 rok przewiduje kolejny lockdown związany z pandemią. Jak się okazuję rząd nie przewiduje takiego scenariusza. Chęć uniknięcia kolejnego lockdownu wyraził także w ubiegły czwartek premier, Mateusz Morawiecki.

RadioZET.pl/Super Express/Onet