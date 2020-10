28 września Onet poinformował, że Łukasz Szumowski, były minister zdrowia i "twarz" walki z pierwszą falą epidemii w Polsce, ma koronawirusa. Do zakażenia miało dojść już w Polsce (polityk wrócił wcześniej z wakacji w Hiszpanii), a zakażeni mieli zostać także niektórzy członkowie jego rodziny.

Dzień później w "Super Expressie" pojawiły się zdjęcie Szumowskiego, który wracał samochodem z zakupów. Tłumaczył się potem, że właśnie zakończyła mu się kwarantanna (a chorobę miał przechodzić w sposób bezobjawowy), co sprawiło, że w mediach zaczęto się zastanawiać, kiedy tak naprawdę były minister "złapał" koronawirusa bądź kiedy przynajmniej go u niego zdiagnozowano. Padło na daty ok. 18-19 września.

GW: Szumowski we wrześniu odwiedził szpital w Aninie. Tuż przez rozpoczęciem izolacji

Jak jednak dowiedział się z dwóch niezależnych źródeł stołeczna "Gazeta Wyborcza", kilka dni wcześniej - gdy teoretycznie mógł być już zakażony, odwiedził Narodowy Instytut Kardiologii w Aninie (w warszawskiej dzielnicy Wawer). Szumowski jest jego pracownikiem i był nim już zanim wszedł do rządu Morawieckiego (był urlopowany na okres pełnienia funkcji ministra).

Z "Wyborczą" skontaktował się jeden z lekarzy zatrudnionych w placówce, informacja została również potwierdzona później na miejscu przez dziennikarzy. Z ustaleń gazety wynika, że 16 września Szumowski odwiedził w szpitalu bliską osobę, która - wedle nieoficjalnych doniesień medialnych - była wśród jego krewnych, u których również wykryto koronawirusa.

- Od kiedy ogłoszono stan epidemii w Polsce, w szpitalu obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin - przekazała "GW" Aleksandra Bąkała, specjalistka ds. PR w Narodowym Instytucie Kardiologii. W rozmowie z dziennikarzami podkreśla też, że nie dotarły do niej informacje, jakoby Łukasz Szumowski złożył wizytę w szpitalu. Inne spojrzenia na sprawę ma pracujący tam lekarz, który pragnie jednak zachować anonimowość. - Słowem: złamał procedury, które sam wprowadzał niedawno jako minister - powiedział.

Koronawirus w Polsce

"W rzeczywistości dyrektorom poszczególnych placówek medycznych przysługuje autonomia w kwestii ustanawiania zakazu odwiedzin lub jego braku. Wiadomo jednak, że placówki medyczne powszechnie ten zakaz wprowadziły zaraz po ogłoszeniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii koronawirusa w Polsce" - przypomina stołeczna "Wyborcza".

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w niedzielę kolejne 1934 przypadki zakażenia koronawirusem. Poinformowano także o śmierci 26 osób. Łączna liczba potwierdzonych zakażeń od początku epidemii w Polsce wyniosła tym samym 100074 osoby. Zanotowano również 2630 ofiary śmiertelne.

Koronawirus - co trzeba wiedzieć?

RadioZET.pl/warszawa.wyborcza.pl