Łukasz Szumowski powrócił i zabrał głos ws. pandemii. "Balansujemy"

Łukasz Szumowski, który w czwartek wieczorem był ''Gościem Wydarzeń'' w Polsat News stwierdził, że Polska lepiej radzi sobie z epidemią koronawirusa niż pozostałe kraje Unii Europejskiej. W ocenie byłego ministra zdrowia ''zawsze wybieramy drogę środka''.

- Balansujemy i zawsze balansowaliśmy między otwarciem tego co niezbędne a rozsądnym zachowaniem, udało nam się tak naprawdę z jednej strony doprowadzić do sytuacji, że nikomu nie zabrakło respiratorów i miejsc w szpitalach. Z drugiej strony, patrząc na wyniki ekonomiczne, to Polska radzi sobie, jak na tragiczną sytuację, w miarę nie najgorzej - stwierdził.

Szumowski odniósł się również do zarzutów polityków opozycji, którzy oskarżają go o nieprzygotowanie strategii na rozwój drugiej fali pandemii Covid-19 w Polsce. - Jeżeli popatrzymy na liczbę zgonów na milion mieszkańców, to Polska jest naprawdę w nie najgorszej sytuacji. Każdy zgon jest tragiczny. Natomiast, to co my robiliśmy, to chociażby przygotowanie do kolejnych szpitali polowych. Panowie (politycy opozycji - red.) radośnie będą kontrolowali to ile kosztować będzie jeden pacjent. Uważam, że z punktu widzenia lekarza nie ma ceny na to, żeby zabezpieczyć pacjentów - dodał.

Łukasz Szumowski w białym kitlu

Łukasz Szumowski po odejściu z rządu zniknął z życia publicznego. Jednak w zeszłym tygodniu pojawił się niespodziewanie na wideokonferencji z premierem Mateuszem Morawieckim. Zdjęcie byłego ministra zdrowia w białym kitlu szybko obiegło media społecznościowe. W ironiczny sposób skomentował je europoseł KE Marek Belka. "Jest i nasz drogi Respiro, król miasta i drugiej fali" - napisał na Twitterze były premier.

Szumowski 18 sierpnia 2020 roku złożył rezygnację ze stanowiska ministra zdrowia. Dwa dni później został odwołany przez Andrzeja Dudę z funkcji szefa Ministerstwa Zdrowia. Poseł Zjednoczonej Prawicy wrócił do pracy w Narodowym Instytucie Kardiologii w Aninie. 28 września 2020 poinformowano o jego zakażeniu koronawirusem.

Od 4 marca, gdy wykryto pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, zakażenie potwierdzono u 1 614 446 osób. Zmarło 41 582 chorych. W kraju wykonano dotąd 2 384 794 szczepienia przeciwko Covid-19. Dwie dawki otrzymało 774 060 osób, pierwszą - 1 610 734.

