Łukasz Szumowski zareagował na krytykę ze strony części samorządowców z powiatów, które – po decyzji resortu zdrowia – znalazły się w czerwonej bądź żółtej strefie. To rejony, w których sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza w Polsce.

Krytycznie do tych działań podszedł m. in. prezydent Rybnika Piotr Kuczera. W wystosowanym do ministra liście wyraził m.in. żal wobec braku konsultacji działań z samorządami. Z kolei w mediach społecznościowych pisał: - Czujemy się napiętnowani i nieszanowani! W tej sprawie napisałem list do Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia, wiem, że również pozostałe czerwone strefy czują się podobnie. Moim zdaniem nowy rygor nie spowoduje spadku zakażeń, a rybniczanie zaczną robić wesela nawet w ... Sosnowcu - przekazał na Facebooku.

Minister zdrowia o krytyce stref przez samorządy: To kwestia zdrowia ludzi

Łukasz Szumowski odpowiedział mu na antenie Polsat News.

Konsultacje trwają, ale trudno decyzje o regulacjach związanych z epidemią uzależniać od tego, czy prezydent, czy samorząd się zgodzi. To jest kwestia zdrowia ludzi. Nawet jeżeli samorządy nie byłyby przychylne tym decyzjom, to jednak regulacje powinny być

– mówił minister zdrowia.

I podkreślił, że również marcowe decyzje o zamykaniu całego kraju były w jego opinii „ostrożne”.

Decyzja i odpowiedzialność jest po stronie władz centralnych i rządu. Decyzje, bardzo trudne niestety i bolesne, musimy podjąć

– zaznaczył Szumowski, akcentując, że ograniczenia to nie specyfika Polski, ale konieczność stosowana w wielu krajach.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News