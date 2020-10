Łukasz Szumowski złamał kwarantannę? O wyjaśnienia do szefa GIS Jarosława Pinkasa zwróciła się wiceprzewodnicząca KO Katarzyna Lubnauer. Zapytała m.in., czy były minister zdrowia mógł w ostatnich tygodniach prowadzić normalną aktywność mimo zarażenia koronawirusem.

Łukasz Szumowski ma COVID-19 i przebywa w szpitalu. Według informacji Polsatu były minister zdrowia leży pod tlenem, ale oddycha samodzielnie. O zachorowaniu Szumowskiego media informowały już we wrześniu. Nie milkną zatem spekulacje, czy choroba nadal trwa, czy u polityka nastąpiło ponowne zakażenie koronawirusem.

Czy były minister zdrowia i poseł Łukasz Szumowski mógł w ostatnich tygodniach prowadzić normalną aktywność mimo zarażenia koronawirusem i czy nie doszło w jego przypadku do naruszenia zasad kwarantanny - z takim pytaniem zwróciła się do szefa GIS Jarosława Pinkasa wiceszefowa klubu KO Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer o Szumowskim: Okazuje się człowiekiem nieodpowiedzialnym

Wiceszefowa klubu KO Katarzyna Lubnauer przypomniała, że niedawno media informowały o zakażeniu Szumowskiego wirusem SARS-CoV-2, a następnie publikowane były w mediach zdjęcia byłego ministra robiącego zakupy.

- Czy doszło do złamania izolacji, czy mamy przypadek powtórnego zarażenia, czy też testy, którymi dysponuje Polska są niewiarygodne? - pytała Lubnauer na Twitterze, prosząc szefa GIS w oficjalnym piśmie o wyjaśnienie kwestii:

czy Szumowski mógł w ostatnich trzech tygodniach prowadzić normalną aktywność w związku z zakażeniem SARS-Cov2;

wiarygodności przeprowadzanych testów;

kontaktów byłego ministra w ostatnim czasie i w związku z tym konieczności objęcia wszystkich osób, z którymi się zetknął, nadzorem epidemiologicznym;

okoliczności, w jakich Łukasz Szumowski opuścił izolację;

kroków prawnych, jakie będą podejmowane w przypadku potwierdzenia naruszenia kwarantanny.

Wcześniej wiceprzewodnicząca klubu KO w Radiu Plus przypomniała wyjazd Szumowskiego na Wyspy Kanaryjskie. - Im dłużej go poznajemy, tym bardziej okazuje się człowiekiem nieodpowiedzialnym. Przypomnę, że wyjechał do Hiszpanii, a wcześniej ministerstwo odradzało takie podróże. Były minister, który wyjeżdża tuż po tym, jak ogłaszał Polakom, że nie powinni – stwierdziła.

- Mam wrażenie, że pan Szumowski chodził i roznosił. Ten przypadek, kiedy zaczął być chory, potem być może nie miał testu z wynikiem negatywnym... Na pewno zwrócimy się do Głównego Inspektoratu Sanitarnego o wyjaśnienie tej sprawy, żeby dowiedzieć się dlaczego pan Szumowski chodził po sklepach, chodził po Polsce i roznosił koronawirusa, bo wszystko wskazuje, że dokładnie tak wyglądała sytuacja. To oburzające, pokazuje pełną nieodpowiedzialność polityka PiS – dodała Lubnauer.

Szumowski ponownie zakażony?

Przypomnijmy, już 28 września media informowały, że były minister zdrowia ma koronawirusa. Dzień później "Super Express" podał, że Szumowski wyszedł na zakupy. Poseł PiS wyjaśnił wtedy, że zdiagnozowano u niego COVID-19, ale jest już zdrowy.

- Poprzedni wynik, sprzed kilkunastu dni prawdopodobnie był w moim przypadku fałszywie dodatni, co czasem, przy tak czułej metodzie, się zdarza - mówił Szumowski we wtorek w rozmowie z Money.pl.

RadioZET.pl/Radio Plus/PAP